Дело экс-мэра Томска Ивана Кляйна
Экс-мэра Томска Ивана Кляйна освободили от наказания по уголовной статье
8-й Кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове 16 февраля вынес решение: освободить бывшего мэра Томска Ивана Кляйна от наказания по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и исключить наказание в виде штрафа, сообщает РИА «Томск». В то же время приговор по части ст...
17 февраля 2023
Экс-мэр Томска Иван Кляйн выступил в суде по уголовному делу
В Советском районном суде города Томска началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра областного центра Ивана Кляйна. На заседании присутствовали все стороны, кроме представителя потерпевшего-администарции города Томска. Заседание суда началось с речи прокурора, который озвучил статьи...
20 декабря 2022
В Томске начался судебный процесс о двух миллиметрах
В суд направлено новое уголовное дело в отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна. Как сообщает защита Кляйна, его обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями — в организации и руководстве в совершении экс-начальником департамента дорожной деятельности Сергеем Аушевым...
7 декабря 2022
Приговор мэру Томска Ивану Кляйну оставлен без изменений
Томский областной суд оставил без изменения приговор мэру Ивану Кляйну и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста Судебная коллегия Томского областного суда оставила в силе обвинительный приговор мэру Томска Ивану Кляйну, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и незаконном...
29 июля 2022
В апелляции мэра Томска Ивана Кляйна допрошен свидетель
В Томском областном суде сегодня, 20 июня, продолжилось рассмотрение апелляции временно отстранённого мэра города Ивана Кляйна. По ходатайству адвоката Марины Вихлянцевой был допрошен свидетель Сергей Беляйцев. По словам Беляйцева, Ринат Аминов, на основании заявления которого в отношении Кляйна...
20 июня 2022
Защита просит оправдать мэра Томска Ивана Кляйна
Согласно этому обвинению, Кляйн дал указание начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями от нормативов. По мнению Андрея Гривцова, четвертое по счету...
6 июня 2022
Обвинение обжаловало приговор осуждённому мэру Томска
Прокуратура направила апелляционную жалобу на приговор мэру Томска Ивану Кляйну. Ранее Кляйн был осуждён на два года колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство. Читайте также: Мэр Томска Иван Кляйн признан виновным в превышении полномочий...
12 января 2022
Итоги-2021 в Томской области: «Губернатор наступает на те же грабли»
Для Томской области 2021 год выдался богатым на различные события. Однако, по мнению депутата думы города Томска, заместителя председателя «Партии Роста» Елены Ульяновой, для Томска 2022 год должен стать лучше предыдущего. Следите за развитием событий в трансляции: «С Рождеством и Новым годом...
7 января 2022
Осуждён мэр Томска: подробности
Мэр Томска Иван Кляйн, временно отстраненный от занимаемой должности, 30 декабря признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области. Уточняется, что суд...
30 декабря 2021
Мэр Томска Иван Кляйн признан виновным в превышении полномочий
Советский районный суд Томска 30 декабря признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По имеющейся информации, суд приговорил Кляйна к наказанию в виде двух лет колонии общего режима. Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна...
30 декабря 2021
Обвинение просит назначить мэру Томска пять лет лишения свободы
Пять лет лишения свободы просит назначить обвинение мэру Томска Ивану Кляйну. Об этом сообщают 22 декабря местные массмедиа. Уточняется, что прокурор просит суд признать Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна...
22 декабря 2021
Мэру Томска продлили домашний арест
Советский районный суд города Томска 19 ноября продлил домашний арест мэру города Ивану Кляйну на три месяца. По сообщениям местных массмедиа, суд не нашел оснований для изменения меры пресечения Кляйну на более мягкую, о чём просили защитники. Домашний арест продлён на три месяца. Как сообщало ИА...
19 ноября 2021
Находящийся под домашним арестом мэр Томска проголосовал на выборах
Мэр Томска Иван Кляйн, находящийся под домашним арестом, 17 сентября принял участие в голосовании. Об этом сообщили адвокаты мэра в Telegram-канале «Дело Кляйна». Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция» «Прогулка от дома до избирательного...
17 сентября 2021
Суд продлил домашний арест мэру Томска
В Томске Советский районный суд 25 августа принял решение о продлении меры пресечения в отношении мэра города Ивана Кляйна. Он останется под домашним арестом до 26 ноября. Суд изменил меру пресечения Кляйну с содержания под стражей на домашний арест с пребыванием в стационаре в начале марта...
25 августа 2021
Суд изменил место домашнего ареста мэру Томска
В Советском районном суде Томска 27 мая прошло слушание по уголовному делу мэра города Ивана Кляйна. Суд изменил место домашнего ареста для градоначальника и запретил прогулки, передают «Вести-Томск». На заседании выступил главный свидетель обвинения Ринат Аминов. Он рассказал свою версию событий...
27 мая 2021
К пивной компании томского мэра Кляйна есть претензии у МЧС
Арбитраж Томской области 2 июня 2021 года планирует начать рассмотрение иска аффилированной с семьей мэра Томска Ивана Кляйна компании «Томское пиво». В рамках данного дела пивная компания арестованного мэра пытается обжаловать предписание ГУ МЧС по Томской области, вынесенное после обнаружения...
26 мая 2021
Заседание суда по делу мэра Томска перенесено
Советский районный суд Томска 29 апреля перенёс заседание по делу мэра города Ивана Кляйна на 26 мая. Об этом сообщают адвокаты градоначальника в телеграм-канале «Дело Кляйна». Рассмотрение дела отложили, так как Кляйн не смог принять в нём участие по состоянию здоровья. 20 апреля мэр перенёс...
29 апреля 2021
Депутаты думы Томска впервые в истории не приняли отчёт мэра
Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер 16 апреля выступил в городской думе с отчётом о деятельности мэрии в 2020 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, депутаты большинством голосов решили не утверждать отчёт. Таким образом, 16 апреля дума Томска впервые в истории...
16 апреля 2021
Мэр Томска не признал вину в суде
В Советском районном суде Томска 8 апреля проходит заседание по делу мэра города Ивана Кляйна. В ходе заседания Кляйн объявил о том, что не признаёт вину в предъявленных ему обвинениях по всем статьям. «Данную вину я не признаю в полном объёме. Я не вижу фактов совершения преступлений. Я постараюсь...
8 апреля 2021
Супруга мэра Томска признала вину в применении насилия к полицейскому
Жена мэра Томска Ивана Кляйна Галина Кляйн, обвиняемая в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов, признала свою вину. Об этом сообщает Кировский районный суд Томска. В суде уточнили, что на одном из последних заседаний прокурор изложил обвинения, предъявленные Галине...
30 марта 2021