Томск, 7 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В суд направлено новое уголовное дело в отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна. Как сообщает защита Кляйна, его обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями — в организации и руководстве в совершении экс-начальником департамента дорожной деятельности Сергеем Аушевым должностного злоупотребления.

Фото Валерия Доронина Экс-мэр Томска Иван Кляйн

«Второе дело Кляйна фактически построено по лекалам первого, — заявила адвокат подсудимого Лариса Шейфер, — найти чиновника, которого можно обвинить в правонарушениях, поставить его в уязвимое положение и тогда получишь из него свидетеля в деле Кляйна. Под угрозой обвинения в тяжком преступлении можно дать любые показания. Только на этот раз следователь ещё более упрощенно подошёл к доказательствам. В уголовном деле нет никаких сложных исследований и экспертиз».

По словам другого адвоката, Марины Вихлянцевой, обвинение настаивает, что Иван Кляйн выдал заведомо незаконные указания начальнику департамента дорожной деятельности благоустройства Аушеву по смене строительного контроля и по приёмке и оплате работ по ремонту автомобильной дороги по улице Большая Подгорная в Томске.

Речь идет о простом, не капитальном, ремонте дороги, которая три года с момента ремонта находится в непрерывной эксплуатации. При этом, по данным защиты, не было получено ни одного предписания о каких-либо нарушениях ни от одного из контролирующих органов, что дает повод говорить о том, что ремонт дороги всё же соответствовал требованиям, которые предъявляются для эксплуатации и безопасности дорожного движения.

«Специализированными организациями после ремонтов трижды: в 2019-м, в 20-м и в 21-м году проводились обследования всех автомобильных дорог, на которых в рамках нацпроекта проводились работы, и никаких недочетов не было выявлено. Предписаний, чтобы этот ремонт был повторен, исправлен, не поступало ни со стороны прокуратуры, ни со стороны других органов. ГИБДД признало дорогу безопасной», — рассказывала ранее адвокат Марина Вихлянцева.

По мнению защиты, что для того, чтобы объявить действие преступлением, необходимо доказать, что достижение такого-то норматива или недостижение его повлекло вредные последствия. «Очевидно, что когда ремонт осуществляется с тем, чтобы восстановить эксплуатационные характеристики автомобильной дороги, и при этом этот ремонт укладывается в нормативы действующего ГОСТа, вряд ли возникают вредные последствия. И уж точно не является поводом для возбуждения уголовного дела», — утверждают адвокаты.

В новом деле, по словам защиты, обвинение в качестве мотива действий Кляйна вменяет ему желание не допустить срыва финансирования ремонта автомобильных дорог в муниципалитете. Именно с этой целью, по мнению обвинения, у Кляйна якобы возник умысел направить ложные сведения об отчетных показателях национального проекта «Безопасные, качественные автомобильные дороги».

«Парадокс этого уголовного дела заключается в том, что из материалов следует, что первоначально привлечённый технический контроль добивался от подрядчика, который выиграл аукцион на ремонт, при укладке слоёв дорожной одежды соблюдения индекса продольной ровности не выше 2,6 мм. Продольная ровность — это так же, как и дефекты дорожного полотна — два показателя, которые являются отчетными при реализации национального проекта «Безопасные, качественные автомобильные дороги, — комментируют сложившуюся ситуацию представители защиты. — Показатель продольной ровности устанавливается ещё и в ГОСТе, который применяется при ремонте, где восстанавливаются транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, и там этот индекс устанавливается в более высоком значении, 5-6 мм в зависимости от класса и категории автомобильной дороги. И именно этот индекс продольной ровности и явился предметом не гражданско-правового спора, а уголовного преследования против Ивана Кляйна».

Кроме того, по мнению адвокатов, отчетный показатель нацпроекта определяется путем исследования всех отремонтированных дорог на предмет их соответствия нормативам именно по ГОСТу. Защита считает, что фабула обвинения Кляйна, а именно — заведомо некачественные работы — является более чем спорной, умысел, который сконструирован обвинением, а именно — внесение ложных сведений для достижения отчетных показателей национально проекта — является надуманным, поскольку такого рода сведения определяется, во-первых, не муниципалитетом, а во-вторых из показателей ГОСТа.

«Мотив, которым якобы руководствовался подсудимый, а именно: не допустить прекращения финансирования, — является тоже весьма умозрительным, поскольку ничем не подтверждается возможность прекращения работ в муниципалитете в случае, например, неосвоения выделенных для софинансирования ремонта денежных средств», — добавляют адвокаты.

Защита полагает, что вынесение нового обвинения продиктовано отнюдь не вопросом заботы о качестве выполненных работ по ремонту автомобильной дороги по улице Большая подгорная.

«Есть основания предполагать, что это не что иное, как особое отношение органов обвинения к Ивану Кляйну, и возможности тех же самых органов использовать страхи бывших чиновников, не уверенных в правомерности собственных действий, для подкрепления собственных обвинительных версий», — говорят представители защиты.

Рассмотрение дела по существу в Советском районном суде Томска начнётся в ближайшее время. Пока только состоялись предварительные слушания. Предыдущее уголовное дело в отношении Кляйна рассматривал этот же суд. Именно Советский районный суд Томска вынес обвинительный приговор, с которым Иван Кляйн не согласился.

С момента возбуждения предыдущего уголовного дела у бывшего мэра развилось тяжкое заболевание. На суды его привозили из НИИ онкологии прямо с химиотерапии. Сейчас Иван Кляйн продолжает лечение. При этом бывший мэр и его семья не перестают участвовать в жизни горожан.

В своем последнем слове в апелляции 29 июля 2022 года Иван Кляйн благодарил горожан: «Хочу сказать, что же всё это долгое и тяжёлое для меня время вселяло в меня надежду. Это люди! Томичи, которые дважды выбирали меня, верили мне и не оставили даже тогда, когда меня попытались очернить и бросили за решетку. Они приходили к зданию районного суда до и после каждого судебного заседания и сегодня продолжают это делать, то есть верят в правосудие, надеются на справедливость».

Как заявила дочь Ивана Кляйна Наталия, «следствие, суды над отцом нас не озлобили, мы благодарны томичам за поддержку. Они по прежнему приходят на каждое заседание суда, приветствуя экс-мэра, и высказывают слова поддержки Ивану Григорьевичу и нашей семье. По-прежнему не верят в его виновность!».