Обвинение просит назначить мэру Томска пять лет лишения свободы
Томск, 22 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Пять лет лишения свободы просит назначить обвинение мэру Томска Ивану Кляйну. Об этом сообщают 22 декабря местные массмедиа.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иван Кляйн
Уточняется, что прокурор просит суд признать Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.
Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Добавим, Кляйн был временно отстранён от должности главы города.