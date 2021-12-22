Томск, 22 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Пять лет лишения свободы просит назначить обвинение мэру Томска Ивану Кляйну. Об этом сообщают 22 декабря местные массмедиа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Кляйн

Уточняется, что прокурор просит суд признать Кляйна виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Добавим, Кляйн был временно отстранён от должности главы города.