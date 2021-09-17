Томск, 17 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Мэр Томска Иван Кляйн, находящийся под домашним арестом, 17 сентября принял участие в голосовании. Об этом сообщили адвокаты мэра в Telegram-канале «Дело Кляйна».

(сс)Oleg K. Abramov Иван Кляйн

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«Прогулка от дома до избирательного участка и обратно в сопровождении сотрудников УФСИН заняла не более 15 минут. Фактически, это первая прогулка градоначальника по улицам Томска с ноября прошлого года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Добавим, ранее суд отменил назначенное на 17 сентября заседание, чтобы дать возможность Кляйну проголосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он временно отстранён от должности мэра Томска.

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Напомним, в Томской области 17, 18, 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ и региональной Законодательной думы.