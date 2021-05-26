Томск, 26 мая, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Арбитраж Томской области 2 июня 2021 года планирует начать рассмотрение иска аффилированной с семьей мэра Томска Ивана Кляйна компании «Томское пиво». В рамках данного дела пивная компания арестованного мэра пытается обжаловать предписание ГУ МЧС по Томской области, вынесенное после обнаружения многочисленных нарушений требований пожарной безопасности, передаёт ИА REGNUM.

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Дело разбирается уже второй год. В рамках слушаний была сделана попытка объединить в одно производство два схожих спора, но судья отказал в этом. С июля 2020 года по апрель 2021 года рассмотрение иска было приостановлено. К нему вернулись в апреле 2021 года, и почти сразу же пивная компания потребовала наложения обеспечительных мер в виде приостановления «действия предписания № 5/1/1 от 18.03.2020 об устранении нарушений требований пожарной безопасности до рассмотрения настоящего делу №А67−3692/2020 по существу и вступления в силу судебного акта». Судья отказал в обеспечительных мерах.

Из материалов проверки УМЧС следует, что ОАО «Томское пиво» допускало многочисленные нарушения и ранее, а в 2020 году ведомство проверило, как исполнено предписание 2019 года. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения, в том числе то, что «на объекте защиты не обеспечено выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «в производственных помещениях отсутствует противодымная вентиляция».

Напомним, мэр Томска задержан осенью 2020 года по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. На время следствия суд отстранил Кляйна от должности. Эти обязанности исполняет Михаил Ратнер.

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