Томск, 29 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Томский областной суд оставил без изменения приговор мэру Ивану Кляйну и отменил меру пресечения в виде домашнего ареста

Фото Валерия Доронина Мэр Томска Иван Кляйн

Судебная коллегия Томского областного суда оставила в силе обвинительный приговор мэру Томска Ивану Кляйну, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Кроме того, суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокурора, жалобы потерпевшего и стороны защиты.

В своём последнем слове Иван Кляйн выразил благодарность томичам, мэрам Сибирских городов и депутатам за поддержку, а также поблагодарил врачей, которые провели ему за последнее время несколько операций.

Кроме того, он заявил, что «не совершал ни одного из приписанных ему преступлений».

«Моё уголовное дело сфабриковано на показаниях ранее судимых свидетелей. Судом не учтены и не истребованы из других уголовных дел в отношении Подгорной, Сурикова, Вяткина соглашения о сотрудничестве вышеуказанных лиц со следствием. А это могло бы прояснить многое, пролить правду на моё уголовное дело и объяснить мотивы оговора меня этими лицами», — сказал Кляйн.

«После моего задержания 13 ноября 2020 из-за стресса я перенёс тяжелую онкооперацию. А уже после объявления 30 декабря 2021 приговора получил еще одну разновидность рака и снова перенес операцию. В настоящее время прохожу химиотерапию», — добавил он.

По словам Кляйна, «задержание, приговор, болезни и страдания, которые он, и его семья перенесли вместе с этим уголовным делом, не заставят изменить отношение к городу и горожанам».

«Даже, несмотря на всю ту несправедливость, с которой мне пришлось столкнуться в этом уголовном деле, несмотря на те ложные оценки моих действий, я не жалею, что когда-то согласился стать мэром», — добавил Иван Кляйн.

В свою очередь, выступая в судебных прениях, адвокат Ивана Кляйна Андрей Гривцов подчеркнул, что «длительное и мучительное судебное разбирательство в суде первой инстанции сказалось на состоянии здоровья Ивана Кляйна».

«Речь идёт об абсолютно невиновном человеке. Уголовное преследование — не выполнение функции палача», — добавил адвокат.

Как сообщила Регнуму адвокат Ивана Кляйна Марина Вихлянцева: «Суд в России находится под сильным давлением стороны обвинения и редко даёт иные оценки либо устанавливает иные обстоятельства. В рамках этого дела исключил достаточно много обстоятельств».

«Мы не можем согласиться с этим решением, будем оценивать его как промежуточное. И пойдём дальше», — прокомментировал агентству обстоятельства дела адвокат Андрей Гривцов.

Напомним, что приговор временно отстранённому мэру Томска Ивану Кляйну был вынесен Советским районным судом города 30 декабря 2021 года. Кляйн был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 285, ст. 289 УК РФ, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет и штрафом в размере 200 000 рублей. В апреле 2022 Иван Кляйн был переведён из СИЗО под домашний арест в НИИ онкологии для прохождения лечения, где находятся по сей день.

Срок заключения по первому делу истёк 28 июля. Однако из-за нового обвинения, предъявленного Ивану Кляйну 26 мая 2022 года по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), временно отстранённому мэру Томска 20 июля Кировский районный суд назначил домашний арест до 26 сентября 2022 года.