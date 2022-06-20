Мехико, 23 декабря, 2015, 12:08 — ИА Регнум. Информационная система, позволяющая определять болезнь Паркинсона на ранних стадиях, созданная студентами Национального политехнического института Мексики (IPN), стала лауреатом 28-го Национального конкурса работ в сфере информатики, сообщает NOTIMEX.

Студенты Хорхе Альберто Крус, Рикардо Лопес Висенте и Эрика Робледо Алонсо создали опытный образец, который анализирует изменения высоты и тембра голоса человека для определения наличия у пациента болезни Паркинсона.

Система работает с открытой для исследователей базой данных Оксфордского университета, в которой содержатся записи голосов пациентов, страдающих этой болезнью.

Исследователи сообщили, что у взрослых людей диапазон голоса не изменяется и является отличительной чертой каждого человека. А так как 90% больных, страдающих болезнью Паркинсона, страдают от дисфонии, то определенные изменения голоса считаются ранним индикатором этой болезни.