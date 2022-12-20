Томск, 20 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Советском районном суде города Томска началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра областного центра Ивана Кляйна. На заседании присутствовали все стороны, кроме представителя потерпевшего-администарции города Томска.

Валерий Доронин Экс-мэр Томска Иван Кляйн

Заседание суда началось с речи прокурора, который озвучил статьи, инкриминируемые экс-мэру, — организация злоупотребления полномочиями его подчиненного Сергея Аушева, на показаниях которого в основном и построено все обвинение. По версии обвинения, в 2019 году мэр Томска, зная о несоответствии выполненного ремонта улицы Большая Подгорная требованиям муниципального контракта, но, желая отчитаться о достижении показателей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», поручил начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Аушеву подыскать организацию, осуществляющую строительный контроль, принять указанные работы и оплатить их.

Следствие утверждает, что Аушев обратился к проректору архитектурно-строительного университета Артему Рышкову, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет строительного контроля. По данным ведомства, это послужило основанием для необоснованного перечисления свыше 74 млн рублей.

По словам самого Ивана Кляйна, этого преступления он не совершал и незаконных указаний Аушеву не выдавал. «Целью моей работы, моими принципами, всегда были: порядок, дисциплина, качество и ответственность за выполняемые работы. Это мои жизненные принципы, — заявил Иван Кляйн. — Я требовал качества от подрядчиков, качества при выполнении ими различных работ, от своих подчиненных — при исполнении ими своих обязанностей по контролю за работами».

Экс-мэр утверждает, что никогда не давал указаний о принятии работ любой ценой. «Если мои подчиненные что-то скрывали, недоговаривали, либо просто боялись наказания, я надеюсь, что в ходе судебного разбирательства удастся разобраться, что такое перекладывание ответственности за свои действия на меня является ни чем иным как попыткой избежать собственной ответственности», — подчеркнул он.

«Обвинение пришло к ошибочному выводу, что текущие ремонты должны были делаться в соответствии со строгими стандартами Свода правил, принятого для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог. При текущем ремонте следовало руководствоваться ГОСТом, применяемым при восстановлении технико-эксплуатационных характеристик дороги, — пояснил бывший мэр Томска. — Сейчас сложилась парадоксальная ситуация — проще ничего не делать, тогда есть шанс не быть привлеченным за какие либо нарушения».

В ходе расследования данного дела защита экс-мэра внимательно изучала нормативные документы. По ГОСТу продольная ровность дороги, находящейся в надлежащем состоянии должна составлять не более 5-6 мм/м (в зависимости от класса и категории дороги), а по Своду правил не более 2,6 мм/м. «Сразу хочу отметить, что для отчетных показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» значение имеет норматив продольной ровности по ГОСТу, -заявил Кляйн. — Не было у меня преступного умысла и мотива, отсутствуют вредные последствия. Никакими своими должностными полномочиями я не злоупотреблял, тем более не организовывал и не руководил злоупотреблением должностными полномочиями иного лица, не создавал преступной схемы».

По словам адвоката Кляйна Марины Вихлянцевой, «ремонт дороги по улице Большая Подгорная привел ее в нормативное состояние, восстановил технико-эксплуатационные качества и сделал дорогу безопасной для дорожного движения. Никакого общественно опасного вреда таким ремонтом не причинено. Никакой фальсификации сведений по результатам выполненного ремонта дороги в рамках национального проекта не было».

Адвокат Лариса Шейфер, в свою очередь, сообщила, что из текста обвинительного заключения следует, что обвинение сформировало мотив действий Кляйна следующим образом: из личной заинтересованности не допустить снижения финансирования нацпроекта на следующий год.

«У Кляйна не могло быть указанного выше мотива действий, поскольку софинансирование нацпроекта осуществлялось муниципалитетом и Томской областью в соответствии с соглашением от 19.04.2019 г., заключенным между департаментом транспорта, связи и дорожной деятельности и связи Томской области и департаментом дорожной деятельности и благоустройства города Томска, — сообщила она. — Указанное соглашение представлено в материалы дела и не содержит возможности уменьшать финансирование проекта на следующий год в зависимости от недостижения отчетных показателей в текущем отчетном году. У Кляйна не могло быть и указанной выше цели — отражать ложные сведения о достижении показателей нацпроекта, — поскольку эти сведения готовит не муниципалитет. Отчетным показателем нацпроекта является приведение дорог в нормативное состояние по показателям продольной ровности и отсутствию дефектов. Эти сведения формируют специализированные организации по результатам проверки всех дорог. Отчеты по этим показателям представлены в материалы дела. Организации, выполнившие этот отчет по результатам собственных исследований, не имеют никакого отношения ни к муниципалитету, ни к Кляйну».

Защита Кляйна полагает, что процесс будет длительным, так как имеется большое количество вопросов к формулировкам обвинительного заключения, требующим разъяснений, экспертиз и допроса свидетелей. «Защита надеется, что в ходе судебного разбирательства по делу будут установлены все обстоятельства, подтверждающие доводы Ивана Кляйна о необоснованности предъявленного ему обвинения», — подчеркнула в своем выступлении Марина Вихлянцева.

Подсудимый Сергей Аушев признал себя виновным частично в том, что работы были выполнены не в соответствии с муниципальным контрактом, но соответствовали ГОСТу. Кроме того, он полностью отрицает факт причинения ущерба в размере 74 млн рублей, так как работы, по его мнению, были выполнены, материалы израсходованы, дорога безопасна.

Подсудимый Артем Рышков вину не признал.