Томск, 12 января, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Прокуратура направила апелляционную жалобу на приговор мэру Томска Ивану Кляйну.

Ysia.ru Прокуратура

Ранее Кляйн был осуждён на два года колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство.

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Советский районный суд Томска признал Кляйна виновным 30 декабря. Помимо двух лет колонии, его лишили права занимать определённые должности на три года и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Адвокаты мэра обжаловали вынесенный приговор.

Как передаёт vtomske.ru, ссылаясь на областную прокуратуру, «вынесено апелляционное представление в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания и несогласием с отдельными выводами суда».

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Позже он был временно отстранён от должности.