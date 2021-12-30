Томск, 30 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Советский районный суд Томска 30 декабря признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

Admin.tomsk.ru Иван Кляйн

По имеющейся информации, суд приговорил Кляйна к наказанию в виде двух лет колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Позже его временно отстранили от должности.

Обвинение просило назначить Кляйну пять лет лишения свободы.