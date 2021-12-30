Мэр Томска Иван Кляйн признан виновным в превышении полномочий
Томск, 30 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Советский районный суд Томска 30 декабря признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.
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Иван Кляйн
По имеющейся информации, суд приговорил Кляйна к наказанию в виде двух лет колонии общего режима.
Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Позже его временно отстранили от должности.
Обвинение просило назначить Кляйну пять лет лишения свободы.