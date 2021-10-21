Стрельба в школе во Флориде
В США начался суд над стрелком, убившим во Флориде 17 человек
Расстрелявший в 2018 году учеников и сотрудников средней школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде (штат Флорида) предстал перед судом и признал себя виновным по 17 пунктам обвинения в убийстве и 17 пунктам обвинения в покушении на убийство. Об этом 20 октября сообщило агентство Reuters. На...
21 октября 2021
В соревновании по высылке российских дипломатов победили США. А что Трамп?
Последние дни в Вашингтоне были наполнены политическими битвами совершенно разного рода. Демократы как всегда сражались с республиканцами, разум стремился победить здравый смысл, Европа решила руководить Трампом, а несметные толпы молодежи бросались на только что павшие ветряные мельницы. Отношения...
27 марта 2018
Обвинение требует смертной казни для устроившего стрельбу в школе Флориды
Обвинение в США будет настаивать на высшей мере наказания в виде смертной казни для 19-летнего Николаса Круза, устроившего стрельбу в школе во Флориде, передаёт Associated Press. Сообщается, что на заседании 14 марта у стороны защиты будет возможность официально обжаловать данное решение. Напомним...
13 марта 2018
«На урок с пистолетом»: в США озабочены безопасностью в школах
Администрация президента США Дональда Трампа представила ряд предложений, касающихся безопасности в школах, в частности предлагается организовать стрелковую подготовку учителей для предотвращения случаев, подобных произошедшему 14 февраля в штате Флорида. Об этом сообщает 11 марта The Hill. В Белом...
12 марта 2018
Застрелившему 17 человек в школе во Флориде может грозить смертная казнь
Устроившему стрельбу в школе в американском штате Флорида 19-летнему Николасу Крузу официально предъявлено обвинение в умышленном убийстве, передаёт 7 марта телеканал CNN. Как сообщается, жюри присяжных на заседании в городе Форт-Лодердейл сочло имеющиеся у прокуратуры материалы по делу...
7 марта 2018
Учителям в школах Флориды разрешили носить оружие
Ношение оружия в школе разрешили некоторым учителям власти Флориды, соответствующий пакет законопроектов был принят верхней палатой законодательной ассамблеи штата 5 марта в связи с нападением на школу города Паркленд, передает телеканал CNN. По новым законам, возрастной ценз при покупке вооружений...
6 марта 2018
Инициатива Трампа вышибла почву из-под ног демократов
Удивительный десант Дональда Трампа на территорию идеологического конкурента — Демократическую партию США — может кардинально изменить расклад сил на будущих выборах в конгресс в ноябре 2018 года. Какую неожиданную способность к маневру продемонстрировал Трамп и какую серьезную проблему США он...
1 марта 2018
Трамп бьет демократов их же оружием
Жизнь новости в переполненном информационном пространстве чрезвычайно коротка. Ужасные и трагические происшествия сменяются курьёзными историями, их вытесняет политика, которая спустя немного времени уступает место новым трагедиям. Чтобы «прожить» два дня, новость должна быть хорошей, чтобы...
28 февраля 2018
Трамп о стрельбе в школе во Флориде: Я вошёл бы туда без оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что вошёл бы в школу во Флориде в момент стрельбы даже будучи безоружным, передаёт ABC News. «Я на самом деле уверен, что побежал бы туда, даже если бы у меня не было оружия», — заявил глава Белого дома. Читайте также: Трамп предложил вооружить учителей в школах...
26 февраля 2018
Кто выбрал «не того президента»: американский следователь поделился выводом
Расследование предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы в США, ведущееся под руководством специального следователя Роберта Мюллера, дало результат. Кто оказался виновен в выборе «не того президента», пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов. 13 граждан России и три русских...
24 февраля 2018
Полицейский не решился войти в школу во Флориде, где происходила стрельба
Помощник шерифа, находившийся на территории школьного кампуса во Флориде в момент, когда там происходила стрельба, не предпринял попыток остановить стрелявшего, передаёт ABC News. Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, его помощник Скотт Петерсен, будучи вооружённым, не предпринял никаких...
23 февраля 2018
Ещё больше оружия: Учителям в США разрешат отстреливаться от учеников?
После трагедии в школе во Флориде, которую устроил бывший ученик, президент США не исключил возможности предоставления оружия преподавателям. Об этом он заявил после встречи в Белом доме со школьниками и родителями города Паркленд. Читайте также: Полиция Флориды: Стрельбу в школе устроил один из...
22 февраля 2018
Трамп предложил вооружить учителей в школах после трагедии во Флориде
Власти США намерены рассмотреть вопрос о возможности вооружения учителей в школах после серии инцидентов со стрельбой в образовательных учреждениях. Об этом 21 февраля заявил президент США Дональд Трамп, передаёт The Hill. Как сообщается, глава Белого дома провёл встречу с учителями и учащимися...
22 февраля 2018
Звезды Голливуда делают взносы в поддержку ужесточения оборота оружия
Звезды Голливуда поддержали марш в поддержку реформ в области контроля за оружием, который запланирован на 24 марта 2018 года. Средства на организацию мероприятия перечислили, в частности, супруги Клуни и телеведущая Опра Уинфри, пишет издание Deadline. Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль...
21 февраля 2018
Вашингтонский обком идёт на войну: Чертова дюжина Мюллера в деталях
В прошлую пятницу, 16 февраля, российско-американским отношениям был нанесен новый удар. Специальный следователь Роберт Мюллер, заведующий расследованием предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года, опубликовал обвинительное заключение в отношении 13-ти граждан России и 3...
20 февраля 2018
Студентка обвинила президента США в бойне в школе во Флориде
Речь 18-летней студентки кубинского происхождения Эммы Гонсалес на митинге, посвященном массовому расстрелу в школе Marjory Stoneman Douglas High School во Флориде, вызвала бурную реакцию латиноамериканских средств массовой информации. Как передает La Nación, выжившая в бойне девушка обвинила...
19 февраля 2018
Во Флориде снесут здание школы, где при стрельбе погибли 17 человек
Здание школы Marjory Stoneman Douglas в американском городе Паркленде, где бывший ученик застрелил 17 человек, будет снесено, передаёт Associated Press. Как сообщается, решение о сносе было принято на предварительных слушаниях с участием членов школьного совета и законодателей штата Флорида...
17 февраля 2018
Трамп посетил пострадавших при стрельбе в школе во Флориде
Президент США Дональд Трамп посетил в больнице пострадавших в результате стрельбы в школе города Паркленда во Флориде, передаёт The Hill. Как сообщается, глава государства вместе с супругой Меланьей Трамп побывал в госпитале, где находятся восемь пострадавших в результате стрельбы. «Очень грустно...
17 февраля 2018
Застреливший 17 человек в школе во Флориде признал вину
Устроивший стрельбу в школе в американском штате Флорида 19-летний Николас Круз признал свою вину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы суда. «Николас Круз признался правоохранительных органам, что именно он был тем стрелком, который проник на территорию школы и открыл огонь по учащимся...
16 февраля 2018
Путин направил Трампу соболезнования в связи с трагедией во Флориде
Слова поддержки и соболезнования близким и родным погибших во время трагедии в школе Парклэнда (штат Флорида) выразил президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной президенту США Дональду Трампу, сообщает 15 февраля пресс-служба Кремля. «Владимир Путин выразил соболезнования Президенту...
15 февраля 2018