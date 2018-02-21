Вашингтон, 22 февраля, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Власти США намерены рассмотреть вопрос о возможности вооружения учителей в школах после серии инцидентов со стрельбой в образовательных учреждениях. Об этом 21 февраля заявил президент США Дональд Трамп, передаёт The Hill.

Цитата из к/ф «Последний урок». Реж. Жан-Поль Лильенфельд. 2008. Франция — Бельгия Учитель с пистолетом

Как сообщается, глава Белого дома провёл встречу с учителями и учащимися школы в штате Флорида, где неделю назад произошла стрельба. На встрече также присутствовали родители школьников.

В беседе с ними Дональд Трамп раскритиковал создание свободных от оружия зон на территории американских школ. Он высказал мнение, что устроивший стрельбу молодой человек не решился бы воплотить задуманное, если бы знал, что по нему может быть открыт ответный огонь.

Президент также отметил, что если бы тренер школы, который спас многих учеников, был вооружён, остался бы жив и смог бы спасти ещё больше жизней.

Читайте также: Студентка обвинила президента США в бойне в школе во Флориде

По словам Дональда Трампа, речь идёт о том, чтобы предоставить преподавателям в школах право на скрытое ношение оружия. В таком случае они должны будут проходить специальную подготовку.

Также глава Белого дома предложил нанимать на работу в школы в качестве сотрудников безопасности бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с огнестрельным оружием.

Напомним, в результате стрельбы в школе в городе Паркленде 14 февраля погибли 17 человек и такое же количество пострадали. В совершении преступления подозревается 19-летний Николас Круз — бывший учащийся школы, отчисленный из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.