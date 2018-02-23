Паркланд, США, 23 февраля, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Помощник шерифа, находившийся на территории школьного кампуса во Флориде в момент, когда там происходила стрельба, не предпринял попыток остановить стрелявшего, передаёт ABC News.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба

Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, его помощник Скотт Петерсен, будучи вооружённым, не предпринял никаких действий, чтобы остановить происходящее в школе и, возможно, сократить число жертв трагедии.

По словам шерифа, после того как коллеги обвинили его в трусости, сотрудник принял решение подать в отставку.

Будут ли предъявлены какие-либо обвинения стражу порядка в связи с его бездействием, не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в результате стрельбы в школе в городе Паркленде в американском штате Флорида погибли 17 человек и такое же количество пострадали. В совершении преступления подозревается 19-летний Николас Круз — бывший учащийся школы, который был отчислен из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.

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