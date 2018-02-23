Полицейский не решился войти в школу во Флориде, где происходила стрельба
Паркланд, США, 23 февраля, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Помощник шерифа, находившийся на территории школьного кампуса во Флориде в момент, когда там происходила стрельба, не предпринял попыток остановить стрелявшего, передаёт ABC News.
Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, его помощник Скотт Петерсен, будучи вооружённым, не предпринял никаких действий, чтобы остановить происходящее в школе и, возможно, сократить число жертв трагедии.
По словам шерифа, после того как коллеги обвинили его в трусости, сотрудник принял решение подать в отставку.
Будут ли предъявлены какие-либо обвинения стражу порядка в связи с его бездействием, не уточняется.
Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в результате стрельбы в школе в городе Паркленде в американском штате Флорида погибли 17 человек и такое же количество пострадали. В совершении преступления подозревается 19-летний Николас Круз — бывший учащийся школы, который был отчислен из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.
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