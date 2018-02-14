В прошлую пятницу, 16 февраля, российско-американским отношениям был нанесен новый удар. Специальный следователь Роберт Мюллер, заведующий расследованием предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года, опубликовал обвинительное заключение в отношении 13-ти граждан России и 3 русских компаний. По законам Штатов обнародование такого документа является публичным предъявлением официальных обвинений в отношении лиц, пока что не находящихся во власти американского правосудия. Это событие полностью затмило обычную вашингтонскую политическую рутину и даже оттеснило с первых полос трагедию с расстрелом учеников и учителей в средней школе во Флориде. Ему и посвятим все наше внимание.

Иван Шилов ИА REGNUM Гипноз «русские хакеры»

Представленный Мюллером документ повествует на 37-ми страницах о деятельности конторы под названием «Агентство интернет исследований», с главным офисом, находящимся, якобы, в Петербурге. По данным американского правосудия, эта фирма скрыто финансировалась миллиардером Евгением Пригожиным, и он же задавал направление ее деятельности. Помимо Пригожина, возглавляющего список обвиняемых, американская фемида в лице Мюллера желает привлечь к ответу 12 высокопоставленных сотрудников «Агентства», они подозреваются в незаконном вмешательстве в выборный процесс США, препятствовании работе регулирующих и правоохранительных органов, а также в банковских махинациях и краже персональных данных.

Если верить Мюллеру, начиная с 2014 года эта компания создавала аккаунты политической направленности в социальных сетях и проводила с их помощью агитацию, причем сотрудники фирмы выдавали себя за американцев, для чего использовались как вымышленные имена, так и реальные личные данные, принадлежащие ничего не подозревающим гражданам США. На пике своего могущества, в 2016 году, сотрудники «Агентства» даже умудрились организовать и провести чужими руками несколько митингов под различными политическими лозунгами. В обвинительном заключении несколько раз подчеркнуто, что целью «Агентства» была радикализация взглядов, обострение обстановки, а также очернение Хиллари Клинтон и поддержка ее оппонентов — сначала Берни Сандерса, а затем Дональда Трампа.

Вся эта деятельность велась, понятное дело, незаконно, и подпадает под целую кучу статей… Кроме того, как будто основной деятельности им было мало, некоторые обвиняемые якобы ездили в Штаты по поддельным паспортам и незаконно обретенным визам, а также продавали рекламу на своих аккаунтах в соцсетях, используя незаконные банковские счета…

На этом информация, которую можно узнать из большинства российских и американских СМИ заканчивается. А как только заканчивается информация, начинаются оценки и мнения, и на эту тему их мощный поток не прекратится, надо думать, еще очень долго.

Основной тон в плане оценок этого события как в Штатах, так и в Отечестве задают обладатели самых громких голосов — «либералы». В кавычках они, кстати, потому, что в полном смысле слова либералами, то есть сторонниками свободы, не являются, ну это уж на их совести… Так вот, эти самые господа воспринимают содержание документа Мюллера некритически. Прямо-таки на полном серьезе воспринимают.

Американцы хватаются за голову и говорят, что давно подозревали русских во всех грехах, но не ждали такого размаха, и что это даже похоже на нападение японцев на Перл-Харбор, когда вся нация испытала сначала унижение и горечь поражения, а после поднялась в едином порыве и дала отпор врагам…

Отечественные же аналитики «либерального» толка прямо-таки почти не сдерживаясь похохатывают над российской властью (с которой, как они «знают», господин Пригожин составляет одно целое), которая замахнулась аж на саму американскую демократию, была поймана за руку и теперь поплатится…

И хотя высказывать другую точку зрения через четыре дня после события значит фактически отрицать общепризнанный «факт», рискнем предположить, что того, о чем говорят «либералы» в этом событии нет, а что-то другое — есть.

Основаниями такого предположения могут служить причудливая политическая ситуация в Вашингтоне, новым элементом которой стало обвинительное заключение Мюллера, а также многочисленные странности, бросающиеся в глаза при внимательном чтении самого документа…

Роберт Мюллер и его проблема

Специальный следователь по «Русскому делу» занимает на вашингтонской шахматной доске совершенно особенное положение. Когда Мюллера назначили на эту роль, ситуация в столице «страны свободных» была накалена до предела. Дональд Трамп только что отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми, престиж спецслужб был подорван, президента многие подозревали в сговоре с русскими, некоторые поговаривали о скором импичменте, и, главное, никто до конца ничего не понимал, что же делать дальше.

Джеймс Брайан Коми

Роберт Мюллер — бывший директор ФБР, предшественник и соратник Коми, пользовался огромным авторитетом среди службистов и правоохранителей, а также был известен своими непоколебимыми взглядами на Конституцию и идеалы законности, отстаивая которые он «даже конфликтовал с президентом Бушем-младшим». В сложившихся обстоятельствах Мюллер был идеальной фигурой для всех трех основных сил, так или иначе заинтересованных в «русском деле».

— Демократы и другие оппозиционеры были уверенны, что если кто и может найти сговор Трампа с Кремлем, то это Мюллер, а значит импичмент не за горами.

— Президент и его команда видели в бывшем директоре ФБР прежде всего патриота США, который не станет, что бы ни было, провоцировать гигантский внутренний кризис в критический для страны момент и сможет вновь разделить темы вмешательства русских в выборы, и сговора с Кремлем предвыборного штаба Трампа. Изначально эти вопросы рассматривались раздельно, но благодаря нескольким ловким ходам демократов они слились в единое «русское дело».

— И, наконец, третья сила — спецслужбы, или, как говорят в Штатах, «разведывательное сообщество», тоже возлагала на Мюллера большие надежды, ведь он, несомненно понимая, как важен для страны высокий престиж службистов, должен был показать, что никакие русские американской демократии не страшны, и что о каждом чихе Кремля спецы в США узнают до того, как он происходит.

Все эти большие ожидания влиятельных политических групп были возложены на человека, не являющегося в полной мере членом одной из них. На ключевую позицию шахматной доски поставили фигуру, обладающую свободой ходить куда ей вздумается…

Содержание обвинения, оставленное «за кадром»

Общий смысл объемного обвинительного заключения Мюллера помещается в пару абзацев, которыми зачастую довольствуются даже «эксперты» и лидеры мнений. В то же время, сам документ описывает деятельность «Агентство интернет исследований» достаточно подробно, и в этом описании немало важных деталей и странностей, дополняющих общую картину.

Из документа следует, что деятельность русских агентов влияния вовсе не была однонаправленна. Так, «Агентство» через разные аккаунты агитировало за поддерживаемое демократами движение «Жизнь черных имеет значение» (Black lives matter), и за политику безопасных границ — один из ключевых пунктов программы Трампа. Они одновременно «раскручивали» свои группы «Соединенные мусульмане Америки» и «Армия Иисуса». Они проводили митинги как под лозунгом «Долой Хиллари», так и «Не мой президент»…

Успех деятельности «агентства» по меркам социальных сетей был довольно посредственным. Документ Мюллера не дает большого количества цифр, но там сказано, что одна из групп набрала 100 тысяч членов, а одно из проплаченных рекламных объявлений, посвященных митингу во Флориде было просмотрено 59 000 раз… Сами по себе эти цифры могут выглядеть внушительно, но если учесть, что в то же время аккаунт самого Трампа читало более двадцати миллионов человек, и что население Флориды, на которое «русские информационные борцы» пытались оказать воздействие, составляет примерно столько же, то представление о крупномасштабной государственной операции по подрыву выборного процесса начинает рушиться как песчаный замок с началом прилива.

Размаху шумихи и крикам о «руке Кремля» не соответствует также и выявленный Мюллером бюджет «Агентства», который составлял 1,25 миллиона долларов в месяц. Эти огромные по сравнению с российскими зарплатами деньги не идут ни в какое сравнение со средствами, которыми в Америке оперируют те, кто хочет реально повлиять на общественное мнение. Так, если русская фирма потратила на свою деятельность 30 миллионов, то предвыборная кампания Трампа стоила 600 миллионов, а кампания Клинтон почти в два раза больше. И это при том, что кандидаты в президенты делали все открыто и им не приходилось тратить средства на конспирацию, покупку специального оборудования, поддельные документы и прочее…

Другой странностью обвинительного заключения Мюллера являются упомянутые там курьезные моменты, видимо призванные продемонстрировать дикость русских, но бросающие тень на самих следователей. Первый курьез приведен в качестве единственногопримера связи Евгения Пригожина с деятельностью «Агентства». То есть в самой этой связи и ее сути (финансирование и общее руководство) следователи сами не сомневаются, но вот как они хотят убедить читателей.

«29 мая 2016 года или около того подзащитные и их соучастники с помощью подконтрольного «Агентству» аккаунта в социальных сетях договорились под ложным предлогом с американским гражданином о том, чтобы он постоял перед Белым домом с табличкой, на которой по-английски было написано «с 55-летием, дорогой начальник»… Дата рождения Пригожина по русскому паспорту — 1 июня 1961 года». Замечательный урок аргументации от министерства юстиции США.

Второй курьез также касался дикости русских, но также заставляет сомневаться скорее в компетенции авторов документа. Согласно заключению Мюллера, 13 сентября 2017 года одна из сотрудниц «Агентства» отправила родственнице по электронной почте следующее сообщение:

«У нас на работе был небольшой кризис: ФБР обнаружило нашу активность (я не шучу). Так что я теперь очень занята заметанием следов, как и мои коллеги».

И вот тут непонятно сразу два момента, с одной стороны, почему же ФБР с его многомиллиардным бюджетом два с половиной года не могло заметить организацию с такой сильной конспирацией и дисциплиной нераспространения информации, а с другой стороны, почему, если они вскрыли «заговор» в сентябре, они ударили им по Трампу не сразу, когда для этого был куда более подходящий момент, а сейчас, почти полгода спустя.

Кроме этого, при пересказе этого документа эксперты часто забывают упомянуть о том, что в нем несколько раз подчеркнуто, что все контакты с представителями предвыборного штаба Трампа сотрудники «Агентства» совершали под вымышленными американскими именами, не ставя собеседников в известность о своем истинном происхождении и целях.

Роберт Мюллер

Еще один важный момент заключается в том, что в момент пресс-конференции по случаю обнародования обвинительного заключения представителями министерства юстиции было неоднократно сказано, что зловредная деятельность «Агентства» никак не повлияла на исход выборов.

Отдельным фактором, касающимся этого документа, является то, что заключение Мюллера полностью повторяет и подтверждает все слухи про «фабрику троллей Пригожина в Петербурге», которые вот уже порядка двух лет распускает либеральная общественность. Часто ли бывает, что реальные факты на сто процентов соответствуют слухам?

В чем же дело?

У всех этих странностей, конечно, есть свое объяснение. Перед Робертом Мюллером стояли очень сложные и в то же время очень конкретные задачи, и опубликованный документ — его видение их выполнения. От Мюллера все сильные его мира хотели получить стопроцентную отдачу, и сам он не мог ударить в грязь лицом. И вот он создал уникальный документ (и видимо стоящее за ним уникальное дело), который удовлетворяет сразу многим, хоть и не всем чаяниям и при этом легко подается как триумф. Посмотрим подробнее.

Дональду Трампу нужны были доказательства отсутствия сговора с Кремлем — он их получил, о чем тут же радостно написал в Твиттер.

Оппозиции нужен был импичмент, но тут облом, и в качестве утешительного приза они получают каменную стену, которую официально никак не связанный с внешней политикой Мюллер в одночасье построил между все отрицающим и как будто ничего не понимающим Кремлем и Белым домом, радостно принимающим результаты расследования и даже готовым на демонстративно агрессивные выступления в Мюнхене в исполнении советника президента Макмастера.

Разведывательное сообщество хотело повышения своего престижа, и Мюллер дает своим коллегам насладиться триумфом, смакует непрофессионализм русских и незначительность их потуг и попыток в сравнении с нерушимым зданием американского государства.

Как именно было сформировано или даже состряпано это дело и многое ли там правда, мы скорее всего не узнаем, поэтому можно только гадать. Дело в том, что разбить хлипкие логические и прочие построения обвинения может только защита, но она этого не сделает, так как обвиняемые скорее всего никогда не будут экстрадированы и никакого судебного процесса не состоится. Таким образом, просто некому призвать Мюллера и его команду к ответу за возможно не вполне точные данные.

Один из возможных сценариев создания подобного дела таков: берут группу мошенников, давно находящихся в разработке спецслужб и лепят из нее героя басен русской оппозиции с точностью до деталей. Таким образом, когда все становится достоянием общественности, в отсутствие нормального процесса громкие крики русских «либералов», что они «давно все это знали», становятся вполне достаточным доказательством.

Так или иначе, мифические «русские хакеры» обрели вполне конкретное лицо и это, вне зависимости от реального ущерба конкретного заключения Мюллера, знаменует начало новой тенденции. Это тенденция борьбы с чужими агентами влияния средствами, доступными в рамках внутреннего законодательства.

Агенты влияния — изобретение совсем не новое, у этого средства внешней политики есть свои традиции применения. И традиции эти в том, чтобы не замечать в публичном поле действий агентов противника, ведь тогда он заметит твоих, и скоро агентов не останется ни у кого. А ведь все знают, к какой силе прибегают, когда не хватает «мягкой силы»…