Майами, США, 21 октября, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Расстрелявший в 2018 году учеников и сотрудников средней школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде (штат Флорида) предстал перед судом и признал себя виновным по 17 пунктам обвинения в убийстве и 17 пунктам обвинения в покушении на убийство. Об этом 20 октября сообщило агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

На слушаниях 23-летний Николас Круз признавал себя виновным по каждому из предъявленных ему обвинений. Когда он получил слово, то сообщил, что очень сожалеет о содеянном.

Прокуроры пообещали добиваться для обвиняемого смертной казни, однако в этом случае решить его участь должен решить суд присяжных. Присяжные определят, следует ли приговорить стрелка к смертной казни или пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Следующее слушание по статусу этого дела состоится 26 октября, отбор присяжных начнётся 4 января 2022 года. Судья Элизабет Шерер, учитывая огромный резонанс этого дела в США, планирует проверить тысячи кандидатов.

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Прокуратура в ходе процесса представит доказательства стрельбы, в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения, доказательства того, что обвиняемый действовал с умыслом, угрожал ученикам массовой расправой. Прокуроры также представят показания пострадавших и свидетелей.

Кровавая расправа произошла 14 февраля 2018 года в Паркленде. Тогда погибли 17 человек и ещё столько же пострадали. В американской прессе инцидент называют самой смертоносной стрельбой в средней школе за всю историю США.