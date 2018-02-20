Жизнь новости в переполненном информационном пространстве чрезвычайно коротка. Ужасные и трагические происшествия сменяются курьёзными историями, их вытесняет политика, которая спустя немного времени уступает место новым трагедиям. Чтобы «прожить» два дня, новость должна быть хорошей, чтобы продержаться «неделю» — из ряда вон выходящей, а две недели будут говорить лишь о том, что действительно потрясло всех.

Оружие в США

Именно такой, почти бессмертной по меркам изменчивого инфополя стала тема хладнокровного расстрела учеников и учителей в средней школе «Марджери Стоунмен Дуглас» в штате Флорида, произошедшего 14 февраля. В тот трагический день бывший ученик школы Николас Круз убил 17 человек и ранил ещё 14, после чего смог скрыться, пошёл поесть в фастфуд и был пойман лишь полтора часа спустя патрульным, узнавшим его по словесному описанию.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Трагедия во Флориде — один из самых кровавых школьных расстрелов в истории США. Штаты ведь имеют богатую историю таких происшествий, каждое из которых всякий раз поражает находящихся по эту сторону океана своей немыслимой жестокостью. Так, к 14 февраля в США за 2018 год успело произойти целых 18 случаев «стрельбы в школе»… но сейчас не об этом.

В первую неделю после трагедии все развивалось как бы по раз и навсегда заведённому сценарию. Демократическая пресса писала о том, что школьный расстрел — вопиющий случай, требующий немедленной реакции в виде ужесточения контроля за распространением оружия, республиканцы во главе с Трапом концентрировали своё внимание на соболезнованиях жертвам и похвалах в отношении медиков и полицейских… то же самое происходило и после куда более кровавого расстрела в Лас-Вегасе в октябре прошлого года, и тогда это закончилось ничем. Просто поговорили и перестали, перешли к более злободневным темам.

И сейчас было похоже, что поговорят и разойдутся. Тем более что всех надежно отвлекла тема страшного русского вмешательства в президентские выборы 2016 года, чуть не подорвавшего основы основ американской свободы… Политики и журналисты, быть может, действительно оставили бы тему расстрела во Флориде, да только не оставили ее ученики американских школ и их родители, вместе вышедшее в разных точках страны на митинги за ужесточение оружейных законов.

Дети и оружие в США

Толпы, стоящие у дверей законодательных органов различных штатов, и лежачая забастовка у ограды Белого дома не могли не привлечь внимание СМИ, а значит и политиков, использующих каждую возможность в преддверии выборов в конгресс в ноябре. И вот дискуссия началась вновь.

Расчёт демократов и СМИ был прост: нужно как можно больше показывать жертв и их родственников, как можно больше говорить о реформах оружейного контроля, которые невозможно провести из-за республиканского большинства в парламенте. Республиканцы же, традиционно поддерживающие свободную продажу оружия и повязанные с влиятельной Национальной стрелковой ассоциацией, будут вынуждены молчать, так как любое слово в пользу оружия будет оскорблением памяти жертв. Идеальная комбинация: делать ничего не нужно, просто говори правильные слова и получай политические очки.

Но вышло не совсем так. Первым звонком, ознаменовавшим провал манёвра демократов, стала эмоциональная речь отца одной из погибших во Флориде девушек, Эндрю Поллака. Взяв слово на встрече президента с жертвами, проводимой в Белом доме, скорбящий отец в отличие от других не стал ограничиваться нейтральными и тщательно выверенными словами, а наоборот, весьма прямо выразил на всю страну своё нежелание мирится со сложившимся положением вещей и подпитываемое горем яростное стремление решить проблему безопасности в школах раз и навсегда. И хотя большая часть речи Поллака была посвящена тому, как небезопасна школьная среда и как мало внимания уделяется этой проблеме (эту часть с удовольствием процитировали противники президента), в ней нашлось место и позитивному предложению, заключающемуся не в изменении законодательства о владении оружием, а в обеспечении охраны школ наравне с другими общественными учреждениями и местами скопления людей.

Противостояния демократов и республиканцев в США

Эта речь, по всей видимости, не только тронула сердца многих американцев, но и заронила в голову внимательно слушавшего Трампа идею нового политического манёвра. Уже на следующее утро после этой встречи позиция президента круто поменялась. Если раньше «лидер свободного мира» явным образом вёл историю к завершению и пытался лишь успокоить разгневанных граждан, теперь, поняв как извлечь политическую выгоду, он перешёл к активным действиям.

Начиная со следующего дня Дональд Трамп из сочувствующего слушателя превратился в яростного соратника жертв расстрела и присоединившейся к ним молодежи. Забыв все другие темы, он махом поддержал целый комплекс мер, большая часть из которых взята прямо из лозунгов его заклятых врагов — демократов. Итак, Трамп призывает парламент провести следующие изменения в законодательстве:

повысить минимальный возраст владения оружием военного образца до 21 года (сейчас это 18 лет);

запретить любые приспособления для имитации автоматического огня на законных полуавтоматических образцах оружия (такие приборы использовались и во Флориде, и в Лас-Вегасе);

ввести обязательные проверки личных дел клиентов перед продажей оружия;

разрешить имеющим соответствующую подготовку учителям скрыто носить оружие в школе, чтобы они могли сами защищать учеников.

Первые три пункта новой программы Трампа — то, чего годами не могли добиться демократы и что не мог посметь пропагандировать ни один республиканец из-за страха перед Национальной стрелковой ассоциацией. Ведь эта организация обладает одной из богатейших лоббистских групп, и от ее денег зависят предвыборные кампании многих республиканских конгрессменов и сенаторов.

Ребенок с пистолетом

Именно на трусливое молчание «правящей» партии и была рассчитана тактика демократов, поставивших республиканцев перед сложным выбором: лишиться рейтинга из-за бездействия и проиграть, или лишиться денег на кампанию из-за активных действий и тоже проиграть.

И вот Трамп решил активно действовать и даже сказал на одной из встреч с республиканцами, чтобы они «не боялись НСА»… значит ли это, что он решил проиграть вторым способом? Думается, что нет.

Больше похоже, что 45-й президент США хочет пройти по лезвию ножа и оставить своих противников с носом.

В сложившейся ситуации в США выборы в конгресс в ноябре 2018 года — важнейший момент. Если республиканцы сохранят большинство, Трамп сможет продолжить реформы, если нет, все действия президента будут заблокированы, а начинания загублены. Судя по всему, разъяснив лидерам зловещей Ассоциации, что им придётся смириться либо с его мягкой реформой, либо с жесткой реформой демократов, Трамп заручился их поддержкой.

Теперь республиканский президент и республиканский конгресс будут пытаться провести реформу, которой в течение многих лет не могли добиться находившиеся у власти демократы… и уже демократам придётся выбирать, поддержать ли заклятых врагов или бороться с тем, что ещё вчера было их собственной программой. Более того, если реформа будет проведена, это, скорее всего, даст Трампу и его партии существенный прирост рейтинга, что особенно важно в предвыборный период. Стоит представить себя на месте идейного избирателя-демократа, которому сравнимый разве что с антихристом Трамп предоставляет то, чего не смог дать «самый прогрессивный президент» Обама…

Whitehouse.gov Конгресс США

Резким и наглым движением Дональд Трамп присвоил программу своих противников и притворился, что так всегда и было.

Косвенным подтверждением того, насколько неожиданным и ошеломляющим стал удар Трампа для демократов, служит реакция СМИ. Сообщая о заявлениях президента как можно суше и как можно тише, пресса, до этого фокусировавшая внимание на необходимости оружейных реформ, резко переключилась на любые другие доступные темы. Чрезвычайно важными вдруг стали незначительные новые обвинения в отношении бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, допуск тех или иных сотрудников Белого дома к государственной тайне и даже упоминание президентом в одной из речей своей лысины… но только не затеваемая президентом реформа, к которой те же издания призывали всего несколько дней назад.

Политический манёвр Трампа вышиб почву из-под ног его противников, но и для самого президента это значительное отступление от намеченного плана реформ. Как будто куда-то исчезли намечавшаяся масштабная реформа инфраструктуры, проблемы иммиграции и стена с Мексикой… весь общественный диалог резко сконцентрировался на проблеме контроля за распространением оружия. Этот диалог президент фактически приватизировал, но это ещё не значит, что ему хватит мастерства превратить заявленную реформу в прикрытый маской гуманизма политический триумф.

Пока это ещё не победа, лишь ещё один эффектный бросок в новом для президента-бизнесмена политическом дзюдо. Противник снова на земле, но ещё продолжает борьбу.