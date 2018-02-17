Паркланд, США, 17 февраля, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Здание школы Marjory Stoneman Douglas в американском городе Паркленде, где бывший ученик застрелил 17 человек, будет снесено, передаёт Associated Press.

Formulanone Marjory Stoneman Douglas

Как сообщается, решение о сносе было принято на предварительных слушаниях с участием членов школьного совета и законодателей штата Флорида.

«Здание школы, где произошла стрельба, никогда не должно открыться вновь», — заявил журналистам заведующий школьным советом Роберт Ранси.

Предполагается, что после сноса школы на её месте будет установлен мемориал, а новое здание возведут в другом месте на территории школьного кампуса.

Сенатор заксобрания штата Билл Гальвано сообщил, что расходы на снос старого и постройку нового здания предварительно оценены в $30 млн.

Как передавало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе в городе Паркленде 14 февраля погибли 17 человек и такое же количество пострадали. В совершении преступления подозревается 19-летний Николас Круз — бывший учащийся школы, отчисленный из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.