Вашингтон, 1 марта, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Удивительный десант Дональда Трампа на территорию идеологического конкурента — Демократическую партию США — может кардинально изменить расклад сил на будущих выборах в конгресс в ноябре 2018 года. Какую неожиданную способность к маневру продемонстрировал Трамп и какую серьезную проблему США он собирается решить, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так называемые школьные расстрелы в США пополнились в этом году эпизодом, мимо которого уже стало невозможно пройти. 14 февраля убийца с пистолетом расстрелял 17 человек и ранил еще 14. Обычно все внутриполитические предложения по поводу усиления контроля над оружием и более строгих запретов, связанных с оружием, уже находящимся в собственности граждан, были прерогативой Демпартии. Таково было «разделение обязанностей» в рамках американской политики. Демократы вносят предложение, а национальная стрелковая ассоциация (НСА), крупнейший и богатейший лоббист в конгрессе, эти инициативы благополучно топит. Иногда НСА даже ухитрялась играть на опережение, грозя тем, кто хотя бы риторически осмеливался посягнуть на право американцев продавать друг другу пистолеты и пользоваться ими по назначению.

Вот на таком фоне сенсационно прозвучал призыв Трампа к изменению в законодательстве. Президент США предложил повысить минимальный возраст владения оружием до 21 года с нынешних 18, запретить приспособления, позволяющие вести автоматический огонь, ввести обязательные проверки личных дел клиентов перед продажей оружия. И самое главное, разрешить имеющим соответствующую подготовку учителям скрыто носить оружие для защиты учеников. Учитывая предысторию вопроса и сопротивление лоббистов, которые всегда побеждали требование ужесточить контроль, предложение Трампа является сенсационным. Если его поддержит общество, а похоже, что момент для этого самый подходящий, — то к чему это может привести?

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Трамп бьет демократов их же оружием Авторы: Иван Кузнецов