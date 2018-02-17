Паркланд, США, 17 февраля, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп посетил в больнице пострадавших в результате стрельбы в школе города Паркленда во Флориде, передаёт The Hill.

BenjaminNelan Трагедия

Как сообщается, глава государства вместе с супругой Меланьей Трамп побывал в госпитале, где находятся восемь пострадавших в результате стрельбы.

«Очень грустно, что нечто подобное может происходить», — сказал позднее глава Белого дома, общаясь с журналистами.

При этом Дональд Трамп похвалил медиков, прибывших на место после сообщений о стрельбе. Он отметил, что некоторые и пострадавших были доставлены в больницу примерно через 20 минут после инцидента, передаёт Associated Press.

Напомним, в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленде 14 февраля погибли 17 человек и такое же количество пострадали.

В совершении преступления подозревается 19-летний Николас Круз, ранее отчисленный из этой школы из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью. Молодой человек признал себя виновным в содеянном.

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