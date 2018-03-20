Последние дни в Вашингтоне были наполнены политическими битвами совершенно разного рода. Демократы как всегда сражались с республиканцами, разум стремился победить здравый смысл, Европа решила руководить Трампом, а несметные толпы молодежи бросались на только что павшие ветряные мельницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отношения России и Америки

Отношения США и России при президенте Трампе все время становятся темой всеобщего обсуждения по обе стороны океана. Лидеры крупнейших ядерных держав отзываются друг о друге с нескрываемой теплотой, прекрасно общаются на совместных мероприятиях и уважают взаимные политические интересы, в то время как истеблишмент обеих стран по старой памяти нацелен на обострение конфронтации. Президенты не могут осуществлять желанный курс на сближение в условиях враждебности в обществе, СМИ и госаппарате.

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После российских выборов президента в Вашингтоне состоялся новый раунд и игры в «перетягивание русского каната» между Белым домом и конгрессом. Выждав вполне приличные два дня, Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, поздравил его с победой на выборах и обсудил животрепещущие вопросы по КНДР, а также касательно глобальной безопасности. Этот звонок вызвал необычайно бурную реакцию большинства демократов и наиболее русофобски настроенных республиканцев. И те и другие уже успели по образцу 2012 года заклеймить выборы подтасованными, и были возмущены тем, что их президент решил поздравить «тирана, ущемляющего демократию»… Вот что написал по этому поводу один из светочей американской русофобии и маститый «ястреб» сенатор-ветеран Джон Маккейн:

«Президент Америки не может вести Свободный мир вперёд, поздравляя диктатора с победой на подставных выборах. И поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, у которого отняли право голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, включая бесчисленных российских патриотов, которые так сильно рисковали, протестуя и оказывая сопротивление режиму Путина».

Twoeggz.com Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах 2018

Это заявление видного деятеля американской политики замечательно иллюстрирует и характер риторики, которую в Вашингтоне зачастую используют по отношению к нашей стране, и невероятную убежденность заокеанских «партнеров» в некой иллюзии о России, имеющей с реальностью смехотворно мало общего.

Как бы то ни было, «лидер Свободного мира» предпочёл укрепить отношения с президентом России и тут же поплатился за это политическими очками. Единственным ответом Белого дома на критику стало заявление пресс-секретаря президента Сары Сандерс. Она напомнила журналистам, что эта администрация (видимо, в отличие от администрации Обамы) не считает нужным указывать другим странам, как им выбирать себе лидеров… Вероятно, на этом «перетягивание каната» и закончилось бы, да только с противоположной от Трампа стороны вдруг дернул новый, куда более мощный противник — Европа.

Для американского президента не составляло большого труда уклоняться от нападок американских журналистов по поводу осуждения России касательно «дела Скрипаля» — он мог бы и дальше говорить о недостатке доказательств и необходимости найти реального виновника. Куда труднее объяснить бездействие «страны свободных» стало в ситуации, когда два десятка европейских стран (большая часть которых — союзники по НАТО) уже заклеймили Россию виновной в «применении химического оружия» на чужой территории и заявили о высылке части русского дипломатического персонала. Игнорировать проблему дальше было нельзя, необходимо было действовать.

Отказ от осуждения России означал бы фактически официальное признание курса на сближение и сразу оттолкнул бы целый ряд традиционных союзников США, так что этот вариант был отметён. Оставалось лишь подключиться к процессу и тоже выслать дипломатов… но Америка Трампа не может тащиться в хвосте какого бы то ни было процесса, она всегда должна быть на недосягаемой высоте. В конце концов, были принято выслать аж 60 членов русского дипкорпуса. Это при том, что непосредственно «пострадавшая от действий России» Великобритания отправила на Родину 23 человека…

Этот демонстративный шаг Штатов, разумеется, негативно скажется на климате русско-американских отношений, но это влияние не стоит переоценивать. Трамп хочет дистанцироваться от своего собственного решения, показать, что к его реальной позиции этот шаг отношения не имеет. Об этом говорит манера, в которой Белый дом объявил о новой «карательной» мере в отношении России. При полном молчании самого первого лица — Трамп не написал об этом даже твита — широкой общественности о новом шаге Белого дома сообщил помощник пресс-секретаря президента. И это в условиях президентства Трампа, когда каждая кроха политического успеха любой части правительства тут же приватизируется первым лицом с помощью социальных сетей и дружественных СМИ. А ведь речь в данном случае идёт о личном решении «лидера Свободного мира».

Такое своеобразное поведение Белого дома ещё раз демонстрирует всем, кому это интересно, что между США и Россией наряду с официальными отношениями — напряжёнными, конкурентными, а порой и конфликтными — имеют место отношения лидеров, которые никто не вправе контролировать и которые обладают большим стратегическим потенциалом. Если российская сторона ответит взаимностью и пониманием, Штаты ждут яростные ответные меры русского МИДа при полном или почти полном молчании Владимира Путина.

Как обеспечить правительство на полгода?

Деньги — всегда болезненный вопрос для Вашингтона, особенно когда они кончаются. Чтобы избежать очередной, третьей за последние два месяца «остановки правительства», конгрессу необходимо было принять закон о расходах федерального правительства на ближайшие шесть месяцев. Создание законопроекта, устраивающего всех, в очередной раз оказалось для американской политической элиты непосильной задачей.

В результате продолжительных баталий, где каждый тянул «одеяло» на себя, удалось лишь создать документ, за который проголосовало нужное количество депутатов, но который никого полностью не удовлетворял. Всего за несколько часов до финального голосования и подписания президентом был разработан всеобъемлющий законопроект, объемом в 2200 страниц, включающий расходные статьи на сумму в 1,3 триллиона долларов. Каждая из трёх заинтересованных сторон — президент, республиканцы и демократы — имела свои собственные причины чтобы поддержать это гигантское порождение законотворческой мысли, помноженной на хитросплетение американской политики.

Whitehouse.gov Конгресс США

Трамп поддержал законопроект, так как было необходимо избежать «остановки правительства», а также потому, что при всей компромиссности документ всё же соответствовал наиболее важным пожеланиям президента. Были увеличены ассигнования на вооруженные силы, здравоохранение, иммиграционную службу, а также выделены первые 1,6 млрд долларов на постройку стены на границе с Мексикой.

Кроме того, билль включал выделение 2 млрд долларов на охранное оборудование для школ, а также вообще не связанный напрямую с расходами бюджета комплекс статей об ужесточении проверок при покупке оружия гражданскими лицами. Раньше это был отдельный законопроект. Таким образом, поддерживая всеобъемлющий закон о расходах бюджета, президент заодно выполнял своё обещание об ужесточении контроля за распространением оружия и об усилении безопасности в школах. Чтобы ещё усилить этот эффект, министерство юстиции выпустило с подачи Трампа запрет на любые приспособления, позволяющие легальному полуавтоматическому оружию стрелять очередями.

Демократы, несмотря на ненависть к президенту, поддержали билль в связи с тем, что смогли включить в него почти всё, что захотели. Президенту было некуда отступать, и они воспользовались моментом. В том же самом гигантском законопроекте оказалось и финансирование ненавистных Трампу «городов-убежищ» (там местные власти не выдают федералам нелегальных иммигрантов), и гранты организациям, содержащим абортарии, программам гуманитарной помощи и прочее в том же духе.

Республиканцы долго упирались, не желая мириться с произволом демократов, включающих в билль всё подряд, но в конце концов поддались давлению президента, так как в конечном счете именно от его успешности зависит общий успех партии на выборах в конгресс в ноябре.

Перед самым подписанием закона Трамп в пух и прах раскритиковал всеобъемлющий документ. Он акцентировал внимание на том, что законопроект такого размера невозможно прочитать и проанализировать за такое короткое время, а значит, есть место для ошибок или махинаций. Кроме того, он обратил внимание на то, что практика включения в один законопроект абсолютно не связанных статей губительна и используется лишь потому, что президент может наложить «вето» лишь на весь закон, а не на отдельные статьи, а также из-за устаревших правил работы сената. Он призвал парламентариев отказаться от этой практики или принять закон, дающий президенту право избирательного «вето» на отдельные положения законов. Завершая свою довольно гневную речь, глава Белого дома добавил, что он подписывает законопроект только потому, что большая его часть касается вопросов национальной безопасности, и что больше он не будет подписывать такие объемные, сырые и неоднородные законопроекты.

«Марш за наши жизни»

На фоне баталий в конгрессе и в Белом доме, на протяжении всей прошлой недели крупные американские СМИ, поддерживающие демократов, почти без перерыва транслировали интервью с учениками средней школы Марджори Стоунмен Дуглас, в которой в середине февраля были застрелены 17 человек.

Из интервью со школьниками и разнообразных ток-шоу с их участием зрители могли узнать, как изменилась их жизнь после происшествия и как они осознали необходимость резких изменений в обществе. Все как один они агитировали за ужесточение контроля за оружием и за «безопасность в школах». А ведущие, в свою очередь, все как один восхищались тем, как группе школьников удаётся оказывать такое большое влияние на общество. Не обошли «выживших» своим вниманием и такие видные деятели Демократической партии, как Хиллари Клинтон и чета Обама. Они выразили уверенность, что будущее страны в надежных руках.

То незначительное обстоятельство, что подростки получили за месяц больше экранного времени, чем средний американский политик получает за всю свою жизнь, кажется, никого не волнует… действительно, эфирное время и влияние на настроения масс — какая же тут связь?

Как бы то ни было, 25 марта в нескольких американских мегаполисах прошёл «организованный учениками-выжившими» «Марш за наши жизни». Митинг с шествием в лучших традициях массовых протестов должен был показать властям, что народ требует перемен. Если их не последует, говорили школьники с профессионально оснащённых аппаратурой сцен, то политики могут распрощается со своими кабинетами, ведь их просто не переизберут…

Ted Eytan Шествие — митинг «Марш за наши жизни». Вашингтон. 25 марта

На митинг, особенно в Вашингтоне, действительно пришло очень много людей, так что фотографии получились эффектными, и оценки в «сотни тысяч», звучащие от организаторов, даже не вызывают особенных сомнений на первый взгляд. Прокол был только один.

«Марш» состоялся ровно через два дня после того, как был принят гигантский билль о расходах бюджета, содержащий значительную долю реформы, которой требовали митингующие. А ещё до законопроекта было принято постановление минюста о запрете превращения винтовок в автоматы… получилось, что по большей части митингующие требуют того, что уже сделано.

Опасности соцсетей

Параллельно с подготовкой «марша», который оказался почти бессмысленным, демократы предприняли информационную атаку на Трампа, которая не только не принесла им желанного результата, но и нанесла ощутимый вред их союзнику — компании «Фейсбук».

Все началось с компании «Кембридж Аналитика», которая не имеет отношения к одноименному университету, но имеет непосредственное отношение к Трампу. Эта фирма руководила той частью предвыборной кампании нынешнего президента, которая проводилась в социальных сетях. Они размещали таргетированную рекламу, раскручивали соответствующие группы… журналистов заинтересовал вопрос, откуда у политтехнологов информация, необходимая для ведения такой деятельности, то есть личные данные большого количества пользователей соцсетей, позволяющие точно рассчитать направленность агитации.

Выяснилось, что нанятая Трампом фирма купила эти данные у профессора настоящего Кембриджа, который проводил исследование с помощью приложения в Фейсбуке. Во время проведения исследования по правилам этой соцсети приложения получали доступ не только к данным со страницы пользователя, но и к страницам его друзей. В исследовании профессора Когана приняли участие около 270 тысяч человек, а данные удалось собрать о 50 миллионах пользователей.

Подмоченная репутация

Данные журналистского расследования больше всего заинтересовали американские и английские либеральные СМИ, которые тут же нашли ещё больше «грязи» на не очень-то скрывающую свою сомнительную репутацию фирму политтехнологов. Однако читателей взбудоражило не то, какие ужасные люди помогали Трампу, и не то, какие «методы психологической манипуляции» они использовали, а сам факт того, что персональные данные, которые они «доверили» Фейсбуку, вдруг стали достоянием третьих лиц.

Следуя громогласному отклику общественности, СМИ вынужденно сместили фокус внимания с «враждебных» политтехнологов из «Кембридж Аналитики» на руководство Фейсбука, которое, кстати, тут же вызвали на слушания в конгресс, чтобы разобраться в ситуации. Цукерберг публично покаялся, сказав что «если мы не можем защитить ваши данные, мы недостойны вас обслуживать». Интернет-гигант Фейсбук (вполне либеральный в своей политике цензуры) потерял из-за скандала уйму денег, а либеральные СМИ ударили по своим.

Между тем никто так и не удосужился объяснить рядовому пользователю соцсетей, что вся информация, которую он выкладывает о себе в Интернет, уже ему не принадлежит, так как может быть свободно просмотрена и проанализирована. Не объяснили и то, что мы, пользователи, не являемся клиентами соцсетей и других бесплатных Интернет-сервисов, и поэтому перед нами у них нет никаких обязательств. Клиенты Фейсбука — те, кто ему платят — рекламодатели, их он и «обслуживает» по-настоящему.

Что до Трампа, то его вся эта история, похоже, изрядно повеселила. Единственной его реакцией стало следующее сообщение в твиттере:

«Помните, на протяжении предвыборной компании говорили, что Дональд Трамп произносит прекрасные речи и собирает большие толпы народа, но тратит намного меньше денег и не использует соцсети так же хорошо, как большой и очень передовой штаб Бесчестной Хиллари. Что же, больше так не говорят!».

Атака на Китай и Иран

Совсем недавно Трамп заменил умеренного Тиллерсона на радикально настроенного Помпео. Теперь последовала ещё одна подобная замена. Сравнительно нейтрального отставного генерала ГербертаМакмастера на посту советника по национальной безопасности заменит Джон Болтон — опытный юрист, занимавший в разное время должности помощника госсекретаря и постоянного представителя США в ООН. В госдепе Болтон отвечал за политику нераспространения оружия массового уничтожения, что очень актуально в условиях надвигающихся переговоров с КНДР. Он также известен своей бескомпромиссной позицией по отношению к так называемым «странам-изгоям» — Северной Корее и Ирану. Болтон — настоящий ястреб и не скрывает этого, что очень созвучно настроениям Трампа.

Болтон приступит к новым обязанностям с 9 апреля, новый госсекретарь Помпео — ещё позже. Но уже сейчас Трамп и его команда начали наступление на стратегического противника и его союзника — Китай и Иран.

Удар по КНР был нанесён в области экономики. Глава Белого дома подписал документ, согласно которому американские власти выяснили, что Срединное Государство использует целый ряд недобросовестных с точки зрения США экономических приемов:

с помощью махинаций с регистрацией фирм и патентов, а также путём инвестирования в стратегические области заполучает американские технологии; вводит постановления, мешающие американским компаниям покупать китайские технологии по правилам рынка; совершает взломы компьютерных сетей американских предприятий и институтов с целью кражи технологий, другой интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации.

В качестве ответа на эти действия США будут вводить пошлины на товары, ввозимые из Китая, активизируют своих представителей в ВТО для противодействия через механизмы этой организации китайским внутренним барьерам торговли, а также введут собственные ограничения на китайские инвестиции в стратегические и наукоемкие отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Масштабы этого экономического удара пока неясны, ведь конкретные меры по каждому из пунктов ещё не предприняты. Но посыл понятен: торговая война не затихает, она набирает обороты. В ответ на выпад Вашингтона Пекин объявил о собственных планах ввести пошлины на различные американские товары общей стоимостью около 3 млрд долларов.

Ирану тоже досталось от США, но совсем по-другому. Американский минюст опубликовал обвинительное заключение в отношении девяти граждан Исламской Республики. По данным американских спецслужб, эти люди работают на правительство Ирана и на Корпус стражей исламской революции в качестве хакеров. Они взламывают сети университетов и частных компаний и воруют технологии и другие секреты. Теперь они официально объявлены в розыск и против них введены персональные санкции.

Эти меры, скорее всего, не сильно скажутся на реальной жизни тех, кого США называет иранскими хакерами, но и тут послание «страны свободных» вполне четкое: не расслабляйтесь, в борьбе с КНР мы и про вас не забыли.

Трампу приходится идти на существенные компромиссы с истеблишментом, и всё же мало-помалу он движется по намеченному пути. Ещё не успев обновить команду, он начинает обмениваться предупредительными ударами со своими реальными противниками. Делая выпад в сторону формального противника — России, он даёт понять, что это вынужденная мера. Все это — только подготовка к ноябрьским выборам в конгресс. Настоящая битва начнётся после них. Если партия Трампа победит, разумеется…