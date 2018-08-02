Теракт в Барселоне и Камбрильсе
Террористы планировали двойную атаку на Барселону и Париж
В планах террористической ячейки, ответственной за атаки в Каталонии в августе 2017 года, изначально были параллельные теракты в Барселоне и Париже. Об этом сообщает испанская газета La Razon. Организаторы теракта хотели разместить начиненный взрывчаткой фургон в районе Эйфелевой башни в Париже...
2 августа 2018
Житель Испании задержан за пособничество террористам
Правоохранительные органы Мадрида задержали жителя Испании, который подозревается в связях с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 25 октября министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо у себя в Twitter. «52-летний...
25 октября 2017
Италия: арестован террорист, прибывший на лодке под видом беженца из Алжира
В Риме в пятницу, 6 октября, был арестован 36-летний гражданин Алжира с предыдущими судимостями. Мужчина подозревается в сотрудничестве с исламистскими террористическими организациями. В настоящий момент он находится под стражей в ожидании депортации из Италии. Однако, как сообщает информагентство...
6 октября 2017
В Испании задержан еще один подозреваемый в теракте в Барселоне
Полиция Испании задержала мужчину, тесно связанного с лицами, подозреваемыми в террористическом акте, осуществленном в Барселоне 17 августа, сообщает 22 сентября Reuters. Задержанный мужчина 24 лет является мароканцем, проживающим в Испании, он имеет связи с исламистской ячейкой, которая...
22 сентября 2017
Италия: Арестованы террористы, готовившие нападение в Милане
Итальянский новостной сайт Genovatoday сообщает, что суд города Генуя вынес три обвинительных приговора (первые подобного рода в области Лигурия) с обвинениями в пособничеству исламскому терроризму. Три члена джихадистской ячейки, действовавшей между областями Лигурией и Ломбардией, были...
14 сентября 2017
Спецслужбы Испании и Марокко обезвредили террористическую ячейку
Спецслужбы Испании и Марокко обезвредили террористическую ячейку, члены которой, как утверждают сотрудники службы безопасности, готовили теракты на территории обеих стран, передает Die Tagesschau. Задержания преступников произошли в испанском порту Мелилья и в Марокко 6 сентября. По предположению...
7 сентября 2017
La Razón: Премьер Испании заявил о неизменности курса в отношении Каталонии
«Первая после завершения траурных мероприятий встреча испанского премьера с высшими государственными чиновниками началась с заверений Мариано Рахоя в том, что «теракты ни в коей мере не повлияют на государственную политику и Каталонии это тоже касается», — пишет испанская La Razón. «Подавляющее...
27 августа 2017
Число жертв терактов в Каталонии выросло до 16
Число погибших в результате террористических актов в Каталонии, совершенных 17 августа, увеличилось до 16. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии. Сообщается, что погибла 51-летняя гражданка Германии, которая после инцидента была госпитализирована в...
27 августа 2017
Финал траура в Барселоне: освистать короля и аплодировать мусульманам
«Пятьсот тысяч человек заполнили вчера одну из центральных улиц Барселоны Псео-де-Грасия, — сообщает испанская La Razón. — Предполагалось, что люди должны были продемонстрировать всему миру свое единство в борьбе против терроризма. Картинка получилась внушительной, а вот единства не ощущалось». За...
27 августа 2017
Почему Берлин не присоединился к трауру по жертвам теракта в Барселоне?
Неладно что-то с солидарностью в Европейском сообществе, считает испанская La Vanguardia «Почему Бранденбургские ворота в Берлине после терактов в Барселоне и Камбрильсе не подсветили цветами страны, пострадавшей от атаки исламских экстремистов? — задается вопросом берлинский корреспондент...
26 августа 2017
«Независимые» в Каталонии окончания траура не дождались
Глава каталонской автономии Карлес Пучдемонт не удержался в рамках приличия, считает сегодняшняя La Razón. На субботу, 26 августа в Барселоне запланировано массовое шествие в память о жертвах недавних терактов, состоявшихся в столице Каталонии и Камбрильсе. Манифестация должна была...
26 августа 2017
La Razón: Теракты возможны в 200 пунктах Испании
Согласно информации, полученной корреспондентами испанской La Razón от источников в антитеррористическом подразделении Корпуса национальной полиции Испании, «представители джихадистских ячеек из регионов Мадрид, Валенсия и Андалусия зачастили с поездками в Париж, где предположительно находится...
25 августа 2017
Подозреваемого в каталонском теракте угрожают убить в тюрьме
Фигуранту дела о терактах в Каталонии Дриссу Укабиру угрожают расправой находящиеся с ним заключенные. Об этом сообщает издание El Pais. Укабира и еще трех человек задержали в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе. 22 августа состоялись предварительные слушания по делу...
25 августа 2017
El Confidencial: Теракт не убедил Каталонию остаться в Испании
Теракты приходят и уходят, а вопрос независимости остается — примерно так можно, по мнению испанского аналитического портала El Confidencial, оценивать политическую ситуацию в Каталонии. «В субботу, 26 августа в Барселоне запланировано провести многотысячную манифестацию против терроризма. В рядах...
24 августа 2017
Мусульмане Италии: «Хотим остановить волну ненависти»
Мусульмане Италии согласны создать реестр имамов, перевести проповеди на итальянский язык, выполнять все рекомендации итальянской полиции в рамках прозрачности правил, но не забывать, что первым из правил является Конституция, которая «предусматривает свободу вероисповедания и не может быть...
23 августа 2017
В посёлке Якутии потратят 1,6 млн рублей на сквер семейных династий
На сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по устройству сквера семейных династий «Родительский дом — начало начал» в посёлке Сангар Кобяйского района Якутии. За его создание из муниципального бюджета намерены заплатить почти 1,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на...
23 августа 2017
Теракт в Барселоне в вопросах и ответах
Произошедший в Барселоне теракт оставил множество вопросов. Почему это случилось именно в столице Каталонии, а не в столице Испании Мадриде? Почему не был объявлен пятый уровень угрозы? На эти вопросы отвечает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин. Барселону эксперты считают «гнездом...
23 августа 2017
El Confidencial: От терактов испанский туризм потеряет 7% доходов
Теракты, происшедшие на минувшей неделе в Каталонии, ударят по туристическому бизнесу не только этого региона, но и Испании в целом, считает испанский информационно-аналитический портал El Confidencial, ссылаясь на данные инвестиционного банка Merrill Lynch. «Точно подсчитать падение посещаемости...
22 августа 2017
Испания о теракте в Барселоне: Задержан главный подозреваемый
Полиция Испании арестовала главного подозреваемого, ответственного за теракт в Барселоне, 21 августа сообщает Reuters со ссылкой на испанское издание La Vanguardia. Согласно данным La Vanguardia, 22-летний подозреваемый Юнес Абуяаккуб был арестован 21 августа в муниципалитете Сан-Садурни-д'Анойя...
21 августа 2017
Обнаружено тело еще одной жертвы теракта в Барселоне
Число погибших в результате теракта в Барселоне, ответственность за Рамба. Его тело было найдено в автомобиле на парковке в испанском департаменте Сан-Жуст-Десверн. Прежде правоохранительные органы не связывали его гибель с произошедшим в центре Барселоны
21 августа 2017