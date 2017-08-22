Мадрид, 22 августа, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Теракты, происшедшие на минувшей неделе в Каталонии, ударят по туристическому бизнесу не только этого региона, но и Испании в целом, считает испанский информационно-аналитический портал El Confidencial, ссылаясь на данные инвестиционного банка Merrill Lynch.

Svetlana Tikhonova Туристический автобус в Барселоне

«Точно подсчитать падение посещаемости страны, а также объема поступления средств от туристического бизнеса сложно, — утверждают эксперты издания. — Например, атака на берлинский Рождественский рынок не очень отразилась на немецком туризме. Однако это был другой сезон. А вот в Париже после терактов было отмечено 15%-ное падение доходности от сдачи апартаментов в аренду и в гостиничном секторе. Держалась такая ситуация после теракта в театре «Батакан» три месяца. Отмечалось снижение поступлений от туризма в Великобритании после Манчестера, а в Бельгии — после теракта в брюссельском аэропорту».

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По мнению аналитиков, «испанский международный туризм подвержен цикличности, основная масса иностранных гостей едет на Пиренейский полуостров за морем и солнцем. Интенсивный летний сезон близок к завершению, поэтому удар не будет столь сильным, как был нанесен Парижу».

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