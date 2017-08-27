Барселона, Испания, 27 августа, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Число погибших в результате террористических актов в Каталонии, совершенных 17 августа, увеличилось до 16. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

Цуканов М.В Сплошная прямая

Сообщается, что погибла 51-летняя гражданка Германии, которая после инцидента была госпитализирована в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что тела 15 человек, погибших в результате двух терактов в Каталонии идентифицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 17 августа группу пешеходов на улице Рамбла в Барселоне протаранил фургон. Об ответственности за теракт объявила группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тот же день похожий инцидент произошел в 120 км от Барселоны, в городе Камбрильсе. Жертвами терактов в Испании стали 15 человек, еще 130 пострадали.

Позже портал El Confidencial предположил, что экстремисты ставили целью не убийство нескольких человек, а уничтожение одного из символов Барселоны — Собора Святого Семейства (Sagrada Familia). Террористы планировали взорвать архитектурный шедевр.