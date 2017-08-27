Мадрид, 27 августа, 2017, 18:06 — ИА Регнум. «Первая после завершения траурных мероприятий встреча испанского премьера с высшими государственными чиновниками началась с заверений Мариано Рахоя в том, что «теракты ни в коей мере не повлияют на государственную политику и Каталонии это тоже касается», — пишет испанская La Razón.

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«Подавляющее большинство испанцев хотело бы, чтобы некоторые политические лидеры отказались от реализации планов, направленных на разрыв страны», — цитирует Рахоя издание в своей редакционной статье, подчеркивая, что под «некоторыми лидерами» подразумеваются политики, стоящие во главе Каталонии и стремящиеся провести в жизнь сепаратистские планы.

«Да, вчерашнюю траурную манифестацию они попытались использовать в своих интересах, — сказал премьер. — Прозвучало много нелестных и даже оскорбительных слов в адрес руководства Испании, действующего в целях сохранения единства страны. Нас явно провоцировали на скандал и развязывание полемики в неподходящий для политических споров момент. Но мы не поддались на провокацию и предпочли просто не услышать свист и крики сепаратистов. Национальный суверенитет был и остается для правительства Испании темой номер один и на всякий шаг в сторону раскола страны будет дан адекватный ответ».

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