Мадрид, 25 августа, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Фигуранту дела о терактах в Каталонии Дриссу Укабиру угрожают расправой находящиеся с ним заключенные. Об этом сообщает издание El Pais.

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Укабира и еще трех человек задержали в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе. 22 августа состоялись предварительные слушания по делу, подозреваемый был арестован и доставлен в пенитенциарное учреждение «Сото-дель-Реаль» неподалеку от Мадрида.

«Мы порвем тебя, когда выйдешь во двор», — кричали Укабиру заключенные, пишет газета.

Отмечается также, что подозреваемый помещен в одиночный изолятор. Он обратился к руководству учреждения с просьбой усилить его охрану из-за поступающих угроз.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем 17 августа группу пешеходов на улице Рамбла в Барселоне протаранил фургон. Об ответственности за теракт объявила группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тот же день похожий инцидент произошел в 120 км от Барселоны, в городе Камбрильсе. Жертвами терактов в Испании стали 15 человек, еще 130 пострадали.

Позже портал El Confidencial предположил, что экстремисты ставили целью не убийство нескольких человек, а уничтожение одного из символов Барселоны — Собора Святого Семейства (Sagrada Familia). Террористы планировали взорвать архитектурный шедевр.

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