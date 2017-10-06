Рим, 6 октября, 2017, 23:41 — ИА Регнум. В Риме в пятницу, 6 октября, был арестован 36-летний гражданин Алжира с предыдущими судимостями. Мужчина подозревается в сотрудничестве с исламистскими террористическими организациями. В настоящий момент он находится под стражей в ожидании депортации из Италии. Однако, как сообщает информагентство ANSA, преступник уже был выслан на три года из шенгенской зоны бельгийскими властями и был репатриирован в Алжир 8 мая 2017 года. 4 октября Интерпол опубликовал предупреждение в отношении этого человека.

Алжирцы

Алжирец вновь прибыл в Италию под видом беженца. Расследование установило, что он покинул Алжир на лодке с остальными мигрантами и прибыл в порт Кальяри с 24 по 25 сентября. В конце месяца он добрался до города Чивитавеккья на пароме, а затем прибыл в Рим. Полицейские расследуют причины, по котором алжирец вновь прибыл в Италию и проверят все возможные контакты, следователям также необходимо установить, как нелегальный мигрант смог избежать процедуры идентификации в порту прибытия и добраться до столицы страны без того, чтобы быть остановленным полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МВД Италии с начала года 70 мигрантов, подозреваемых в связях с террористами, были депортированы из Италии. Террористы не раз угрожали Италии, после теракта в Барселоне через социальные сети джихадисты распространяли ролик, в котором призывали атаковать Ватикан и Колизей.