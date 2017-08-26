Берлин, 26 августа, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Неладно что-то с солидарностью в Европейском сообществе, считает испанская La Vanguardia

Бранденбургские ворота

«Почему Бранденбургские ворота в Берлине после терактов в Барселоне и Камбрильсе не подсветили цветами страны, пострадавшей от атаки исламских экстремистов? — задается вопросом берлинский корреспондент каталонской La Vanguardia Мария-Пас Лопес. — Власти германской столицы утверждают, что у них не обнаружилось испанского флага, да и Берлин — не город-побратим Барселоны».

По мнению автора — это просто отговорка, ибо «не менее двух раз на те же самые Бранденбургские ворота в последние годы проецировались флаги стран, чьи города в побратимстве с Берлином не состоят, но нападениям террористов подвергались. В январе нынешнего года израильский государственный символ высвечивался в арке ворот после того, как грузовик в Иерусалиме задавил четырех израильских солдат. А в 2016 году монумент одели в радужные цвета — в знак скорби по 49 активистам ЛГБТ, погибшим в результате нападения экстремистов в Орландо».

«Специально для этих случаев берлинские руководители принимали решение о существовании неких особенных отношений у города с пунктами совершения терактов. Причем относительно бойни в Орландо решение состоялось только после того, как неучастие Берлина в трауре подверглось жесткой критике со стороны сообщества геев и лесбиянок», — подчеркивает журналистка.

«Не высвечивали российский флаг после теракта в Санкт-Петербурге, не поднимали канадский после убийства шести человек в Квебеке, не вывешивали французский после ужасной мясорубки в Ницце, жертвами которой стали 84 человека. Мотивы те же — отсутствие отношений городов-побратимов. Но для Барселоны могли бы сделать и исключение — все-таки в Берлине живет довольно многочисленная испанская диаспора», — резюмирует автор, склоняющаяся, похоже, к мнению, что избирательная солидарность имеет право на существование, но только если Барселона включена в список избранных — погибающие от рук террористов «свои» и «чужие» — это все-таки разные люди.

Читайте также: «Независимые» в Каталонии окончания траура не дождались

Читайте также: La Razón: Теракты возможны в 200 пунктах Испании