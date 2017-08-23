Мадрид, 23 августа, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Произошедший в Барселоне теракт оставил множество вопросов. Почему это случилось именно в столице Каталонии, а не в столице Испании Мадриде? Почему не был объявлен пятый уровень угрозы? На эти вопросы отвечает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор. Евросоюз

Барселону эксперты считают «гнездом радикального салафизма». Не будучи центральным городом страны, каталонская столица опережает остальные города Испании по числу мест сбора мусульман. Более того, недавно мэр города Ада Колау заговорила о строительстве там самой крупной в Европе мечети. Мэр, известная разговорами о превращении Барселоны в убежище для беженцев, считает, что проект такой мечети показал бы весь «религиозный плюрализм» этого города. Проблемы на пути реализации проекта вызвали несогласные, ставящие под сомнение стремление приезжих к адаптации к европейской культуре.

Объявление пятого уровня террористической угрозы, невведение которого властями получило такое широкое обсуждение, фактически ввело бы в стране военное положение. Военные патрули и броневики на улицах явили бы собой не только мощное психологическое давление на самих же испанцев (что помогает террористам достигнуть одной из их важнейших целей — запугать), но и заметно пошатнуло бы испанскую экономику.

Как соотносится произошедшее с каталонской идеей независимости? Читайте в статье: Теракт в Барселоне: случайные и неслучайные обстоятельства

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