Мадрид, 25 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Мадрида задержали жителя Испании, который подозревается в связях с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 25 октября министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо у себя в Twitter.

Keith Allison Арест

«52-летний мужчина был задержан полицией Мадрида за предполагаемое членство в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал Игнасио Соидо.

Он пояснил, что испанец подозревается обучении и вербовке джихадистов.

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В августе ИА REGNUM сообщало, что в Барселоне автофургон на большой скорости въехал в группу прохожих. В тот же день похожий инцидент произошел в городе Камбрильсе. В результате терактов погибли 16 человек, еще 130 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).