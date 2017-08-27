Барселона, Испания, 27 августа, 2017, 12:09 — ИА Регнум. «Пятьсот тысяч человек заполнили вчера одну из центральных улиц Барселоны Псео-де-Грасия, — сообщает испанская La Razón. — Предполагалось, что люди должны были продемонстрировать всему миру свое единство в борьбе против терроризма. Картинка получилась внушительной, а вот единства не ощущалось».

Eldigital.barcelona.cat Манифестация против терроризма в Барселоне

За день до демонстрации Национальная Ассамблея Каталонии, наиболее радикальная из политических организаций, выступающих за независимость каталонской автономии, призвала «показать стремление каталонцев стать свободными». Индепендентисты пришли на мероприятие, вооруженные каталонскими флагами и желанием досадить «гостям из центра» — делегации правительства Испании и монарху Фелипе VI. Малая часть сторонников единства Испании прибыла с флагами королевства, бо́льшая — без чего-либо в руках.

Eldigital.barcelona.cat Манифестация против терроризма в Барселоне

«В соответствии с инструкциями, которыми руководство сепаратистов снабдило сторонников отделения Каталонии, короля и премьер-министра собравшиеся освистали, а каталонского лидера Карлеса Пучдемонта приветствовали аплодисментами, — отмечает издание. — После манифестации глава Женералитата, явно довольный поддержкой толпы, снисходительно заявил в интервью радиостанции Catalunya Ràdio, что «наше главное достижение — свободно выражать свое мнение, но наверно до таких крайностей (имеется в виду свист — прим. ИА REGNUM ) доходить не стоит». Пучдемонт подчеркнул также, что индепендентисты «хотят построить Каталонию, абсолютно приверженную идее всеобщего мира».

СМИ обращает внимание на то, что «сепаратисты протащили на манифестацию большое количество транспарантов с лозунгами, пытающимися косвенно представить ответственным за случившееся центр: «Фелипе, хочешь мира — прекрати размахивать оружием» и «Мариано (Рахой — прим. ИА REGNUM ), мы хотим мира, а не продаж вооружений». В этих лозунгах — намек на то, что испанские войска принимают участие в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе международной коалиции, а исламские экстремисты мстят мирному населению страны за это.

Газета отмечает, что «манифестация задумывалась как демонстрационный акт под лозунгом «Я не боюсь», а на деле вышли «разброд и шатание», больше похожие на междоусобные «терки» за и против независимости, разбавленные выступлениями представителей мусульманских общин, призывавших проявлять «любовь ко всем» или бродивших среди демонстрантов в одежде с надписью «Я мусульманин. Задай мне вопрос» и «Нет исламоненавистничеству и исламофобии!». Мусульманам аплодировали.

Eldigital.barcelona.cat Манифестация против терроризма в Барселоне

На мероприятии в Риполе, муниципальном центре в провинции Жирона, где проживали несколько убитых террористов, сестра одного из них выступила перед собравшимися с проникновенной речью, лейтмотивом которой было «мы все скорбим и соболезнуем».

Читайте также:

Теракт в Барселоне: случайные и неслучайные обстоятельства

«Независимые» в Каталонии окончания траура не дождались