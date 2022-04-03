Теракт в метро Санкт-Петербурга
«Петербург никогда не забудет тех жертв»: пять лет со дня теракта в метро
В Петербурге сегодня, 3 апреля, проходят памятно-траурные мероприятия, посвященные пятой годовщине террористического акта в метро, в результате которого погибли 15 пассажиров, а еще более ста человек получили ранения, травмы, ожоги и контузии. Утром в Троице-Измайловской соборе состоялась панихида...
3 апреля 2022
Концерт против террора пройдет в Петербурге в 5-ю годовщину взрыва в метро
Концерт против терроризма пройдёт в Санкт-Петербурге в пятую годовщину террористического акта, совершенного 3 апреля 2017 года в вагоне метро. Об этом сообщила 31 марта председатель ассоциации «Надо жить» Ирина Антонова, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Утром скорбной даты в Троице-Измайловской...
31 марта 2022
Осужденным за теракт в Петербургском метро сократили срок
Апелляционный военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда завершил рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным, сообщили в...
7 августа 2021
Одна из пострадавших в теракте в Петербурге отсудила у метро 1,5 млн рублей
Одна из потерпевших в результате теракта 2017 года в метро Петербурга Анна Селезнева отсудила у Петербургского метрополитена 1,5 млн рублей компенсации морального вреда, но ответчик с решением суда не согласился и подал апелляцию. Об этом 29 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов...
29 апреля 2021
В Петербурге не забыли страшный день теракта в метро и его жертв
Прошло четыре года со дня злодейского преступления в Петербурге, отозвавшегося болью и сочувствием во всей стране. 3 апреля 2017 года в 14:33 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист, подготовленный и направленный международной террористической...
3 апреля 2021
В Петербурге вспомнят жертв теракта в метро
Памятные мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге 3 апреля 2021 года, в четвертую годовщину террористического акта в Петербургском метрополитене, унесшего жизни 15 пассажиров. Как сообщили 30 марта в городском комитете по социальной политике, в полдень пройдет панихида в Троице-Измайловском соборе...
30 марта 2021
Осужденные за теракт в метро Петербурга пожаловались на «пытки»
Осужденный за организацию и участие в теракте в Петербургском метро 2017 года подал иск в суд на условия содержания в СИЗО «Кресты», которые он назвал «пытками», а также потребовал компенсации морального вреда. Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Аналогичный...
18 мая 2020
Петербуржцев призвали к выдержке и сплоченности, как в день теракта
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров призвал жителей Петербурга в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции проявить выдержку, сплоченность и взаимопомощь, как три года назад, в день террористического акта в метро 3 апреля 2017 года и последующие за...
3 апреля 2020
В метро Петербурга установили табличку с именами жертв теракта 2017 года
В Петербурге появилась мемориальная табличка памяти жертв террористического акта, совершенного три года назад в метро. Как передает телеканал «Санкт-Петербург», ее установили минувшей ночью в вестибюле станции «Технологический институт». На перрон этой станции 3 апреля 2017 года прибыл состав, в...
3 апреля 2020
Память жертв теракта в метро Петербурга увековечат мемориальной табличкой
В ночь на 3 апреля 2020 года на платформе 1 станции «Технологический институт» сотрудники метрополитена установят памятную табличку с именами всех погибших в тот страшный день пассажиров. Об этом 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель Петербургского метрополитена. Ввиду угрозы...
2 апреля 2020
Подана апелляция на приговор осужденной по делу о взрыве в метро Петербурга
Осужденная на 20 лет лишения свободы по делу о теракте в петербургском метро Шохиста Каримова обжаловала этот приговор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Каримовой Виктор Дроздов. Апелляцию он направил в четверг, 19 декабря. «Только широкая публичность и открытость всего, что было и...
20 декабря 2019
За 15 смертей — одно пожизненное: возмездие за теракт в метро Петербурга
В Петербурге завершена трагическая история, которая потрясла и взволновала не только всех горожан, но и всю Россию. Она стала испытанием для города и примером человеческой солидарности петербуржцев и других граждан России. Во вторник, 10 декабря, 2-й Западный окружной военный суд (бывший Московский...
10 декабря 2019
На приговор по делу о теракте в петербургском метро подадут апелляцию
Апелляция последует за обвинительным приговором по делу о теракте в петербургском метро. Об этом заявил адвокат Марат Сагитов, передает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 10 декабря, десятерых фигурантов дела о взрыве в подземке приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному...
10 декабря 2019
После приговора по теракту в метро осужденные бьются в истерике
После оглашения приговора по делу о теракте в метро Петербурга осужденные устроили истерику и бились головами о стекла камеры, как только услышали свои сроки, передает корреспондент ИА REGNUM. Единственная осужденная женщина из 11 обвиненных Шохиста Каримова непрерывно начала биться головой об...
10 декабря 2019
Пожизненное и долгие сроки: оглашен приговор по теракту в метро Петербурга
Московский окружной военный суд на заседании в Петербурге 10 декабря приговорил подсудимого Аброра Азимова к пожизненному лишению свободы по делу о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Он также...
10 декабря 2019
Путина просят законодательно защитить пострадавших при терактах
Женщина, ставшая инвалидом в результате теракта в петербургском метро, обратилась через журналистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разработать федеральный закон, направленный на поддержку пострадавших в терактах. Об этом Наталия Кириллова заявила журналистам перед началом финального...
10 декабря 2019
Пострадавшая в теракте в метро Питера: стала инвалидом и должна их прощать?
Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга должны понести суровое наказание. Об этом сказала журналистам перед оглашением приговора по теракту пострадавшая Наталия Кириллова. Приговор суда Московского окружного военного суда по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга будет...
10 декабря 2019
Приговор по делу о теракте в метро Петербурга прозвучит 10 декабря
Приговор суда Московского окружного военного суда по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга будет оглашен через неделю, 10 декабря 2019 года. Об этом сообщили 3 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Приговор огласят в 13:00 мск в 1-м Западном окружном...
3 декабря 2019
Приговор по делу о теракте в метро Петербурга могут вынести в ближайшие дни
Председатель суда на процессе по делу о теракте в Петербургском метрополитене заявил о том, что приговор 11 подсудимым может быть вынесен уже на следующей неделе. Московский окружной военный суд, заседающий в Петербурге, завершает рассмотрение уголовного дела по теракту в метро Петербурга...
3 декабря 2019
Адвокат по делу о теракте в метро попросил оправдать четверых подсудимых
Адвокат Марат Сагитов, который защищает четырёх обвиняемых в причастности к теракту в метро Петербурга, попросил суд не наказывать их и не строить обвинительный приговор на предположения, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда. Напомним, 18−19 ноября гособвинитель Надежда Тихонова...
19 ноября 2019