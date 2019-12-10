В Петербурге завершена трагическая история, которая потрясла и взволновала не только всех горожан, но и всю Россию. Она стала испытанием для города и примером человеческой солидарности петербуржцев и других граждан России.

Дарья Драй ИА REGNUM Оглашение приговора по делу о теракте в метро Петербурга

Во вторник, 10 декабря, 2-й Западный окружной военный суд (бывший Московский окружной военный суд) на базе 1-го Западного окружного военного суда (бывшего Ленинградского окружного военного суда) огласил приговор в отношении 11 обвиняемых в причастности к подготовке и совершению теракта в петербургском метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Оглашение приговора по делу о теракте в метро Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Оглашение приговора по делу о теракте в метро Петербурга

Напомним, 3 апреля 2017 года в 14:40 мск на перегоне между станциями «синей» ветки метро в четвертом вагоне состава, движущегося со стороны «Сенной площади» к станции «Технологический институт», прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое перевозил на себе 22-летний выходец из Киргизии узбекского происхождения Акбаржон Джалилов.

Сразу погибли 12 человек, еще трое, несмотря на оказанную им помощь, скончались позже в больницах. Также пострадали еще около 100 человек, получив ранения, травмы, ожоги, переломы, контузии и ушибы. Некоторые из пострадавших на всю жизнь получили увечья и инвалидность.

Спустя несколько дней после теракта в ходе спецопераций в Петербурге, Москве и Московской области были задержаны 11 человек:

мужчины — братья Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, братья Мухамадюсуп и Ибрагим Эрматовы и женщина — Шохиста Каримова. Все выходцы из стран Азии прибыли в Петербург «на заработки», большинство из них жили в одной квартире с Джалиловым — будущим террористом-смертником.

Незадолго перед терактом исполнитель снял другое жилье, откуда и отправился под землю с двумя бомбами, одну из которых перед взрывом оставил на станции «Площадь Восстания», где она была вовремя обезврежена. Компоненты третьей бомбы были найдены при обыске в квартире в Невском районе Петербурга, где жила часть обвиняемых. Сам этот факт, по мнению следствия, говорил в пользу их виновности.

Десять мужчин и одна женщина обвинялись по статьям УК РФ об «Организации террористического сообщества и участии в нём», «Содействии террористической деятельности», «Приготовлении к преступлению», «Совершении террористического акта», «Незаконном изготовлении взрывчатых веществ», «Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов».

Дарья Драй ИА REGNUM Руки подсудимого

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимый Дилмурод Муидинов

Дарья Драй ИА REGNUM Оглашение приговора по делу о теракте в метро Петербурга

Судебное расследование уголовного дела заняло менее года, с февраля 2019 года по середину декабря.

На финальной стадии процесса государственный обвинитель просила суд пожизненно лишить свободы без права снижения срока братьев Аброра и Аркаима Азимовых, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Для Содика Ортикова обвинение требовало 28 лет колонии строгого режима, для Сейфуллы Хакимова, Дилмурада Муидинова, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова и Бахрама Эргашева — 27 лет колонии строгого режима и штрафы каждому по 1 млн рублей. Шохисте Каримовой предлагалось назначить 20 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимый Азамжон Махмудов

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимые по делу о теракте в метро Петербурга

Оглашение приговора 10 декабря привлекло внимание десятков журналистов и всего нескольких пострадавших, среди которых — Наталия Кириллова. Женщина оказалась одной из выживших пассажиров того вагона. После теракта она на протяжении двух лет проходила лечение, чтобы вернуть себе способность нормально говорить и слышать. Кроме того, Наталия страдает паническими атаками, которые повторялись каждый раз, когда она посещала судебные заседания по делу о взрыве в петербургском метро.

«Я считаю, что среди тех, кто там есть [за решёткой, — прим.ред.], есть люди, которые это организовывали, их видно, я хочу чтобы они получили максимальное наказание», — сказала перед приговором Кириллова.

Чтобы зачитать приговор, суду хватило всего около 30 минут. Суд посчитал, что пожизненного срока заслуживает только один подсудимый — Аброр Азимов, который, по версии следствия, курировал и финансировал террористка-смертника. Он также должен будет выплатить 800 тысяч рублей, пока будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Его брат Акрам, который, по данным следствия, был посредником и взял деньги на подготовку теракта у участника международной террористическом организации, приговорён к 28 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Братья Эрматовы лишились свободы на 28 и 27 лет со штрафом в 600 тысяч рублей каждый.

Ортиков приговорён к 23 годам в колонии строгого режима и штрафу в полмиллиона рублей. Мирзаалимов, Махмудов, Муитдинов — к 20 годам, а Хакимов и Эргашев — к 19 годам в колонии строгого режима и штрафу в полмиллиона рублей каждому.

Единственная женщина в деле получила, как и просил прокурор, 20 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена на сумму 695 088 рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Мать обвиняемого

Как только судья закончил зачитывать приговор, в зале началось невообразимое. Осуждённые наперебой начали кричать, что они невиновны, Шохиста Каримова, как и на прениях, впала в истерику и начала биться головой о стекло «аквариума». Мать одного из осуждённых стала выкрикивать, что ее сына осудили незаконно и что он невиновен, проклиная при этом сотрудников ФСБ, которые якобы обещали ей, что сын будет оправдан. В свою очередь адвокаты осужденных уже заявили о готовности опротестовать решение суда в кратчайшие сроки.

«Мы думали, что суд более мягче и обойдётся [без пожизненного, — прим.ред.], но я думаю, это только начало нашей защиты, и мы будем подавать апелляции вплоть до ЕСПЧ», — заявила после приговора журналистам адвокат Аброра Азимова Жиргома Даржиева.

Той же позиции придерживается и другой правозащитник Марат Сагитов, который уверен в невиновности своих подзащитных Сейфуллы Хакимова, Бахрама Эргашева, Азамжона Махмудова и Махамадюсуфа Мирзаалимова и готов отстаивать их право на свободу до последнего. «Как только мы получим решение суда, будем подавать апелляцию», — заявил он.

Довольно ли обвинение приговором, в котором оказалось в четыре раза меньше пожизненных сроков, чем было запрошено, пока неизвестно. Пока очевидно, что окончательная точка в этой истории будет поставлена немного позже.