Санкт-Петербург, 3 апреля, 2020, 08:54 — ИА Регнум. В Петербурге появилась мемориальная табличка памяти жертв террористического акта, совершенного три года назад в метро. Как передает телеканал «Санкт-Петербург», ее установили минувшей ночью в вестибюле станции «Технологический институт». На перрон этой станции 3 апреля 2017 года прибыл состав, в котором был совершен подрыв взрывного устройства.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы у станции метро «Технологический институт»

На табличке написано: «Светлая память жертвам террористического акта 3 апреля 2017 года» и указаны фамилии и инициалы всех 15 погибших в тот день пассажиров. Под табличкой оборудовано место для возложения цветов, которые уже принесли горожане и сотрудники метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретом на массовые акции все памятные мероприятия в Петербурге на третью годовщину теракта были отменены.

Напомним, теракт был совершен террористом-смертником, выходцем из Киргизии узбекского происхождения, по заказу террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

15 человек погибли на месте взрыва и при доставлении в больницу, более 100 человек были госпитализированы с травмами, ранениями, ожогами и контузиями.

По делу о взрыве в петербургской подземке десятерых фигурантов 10 декабря 2019 года приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку.