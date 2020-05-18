Санкт-Петербург, 18 мая, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Осужденный за организацию и участие в теракте в Петербургском метро 2017 года подал иск в суд на условия содержания в СИЗО «Кресты», которые он назвал «пытками», а также потребовал компенсации морального вреда. Об этом 18 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Аналогичный иск подал еще один фигурант этого дела.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга. Осужденные за теракт в Петербургском метро подали иски на условия содержания в СИЗО

В Колпинский районный суд Санкт-Петербурга поступило административное исковое заявление от Акрама Азимова. Он был признан виновным в совершении ряда преступлений, приведших к теракту в Петербургском метро 3 апреля 2017 года. Теперь осужденный требует от петербургского УФСИН почти 300 тысяч рублей за нарушение условий содержания под стражей и содержания в исправительном учреждении.

В своем обращении Азимов, отрицавший вину в суде, продолжил настаивать на своей невиновности, а также сообщил о применении к нему пыток при проведении предварительного следствия для получения необходимых показаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что все фигуранты уголовного дела по теракту в метро были осуждены. Акрам Азимов обвинялся в участии в совершении теракта в качестве ответственного за связь с международными экстремистскими организациями и посредника в деле финансирования группы террористов.

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10 декабря 2020 года 2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда огласил приговор в отношении Акрама Азимова. Он получил 28 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 700 тысяч рублей штрафа.

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Как указал в своем иске осужденный, 12 марта 2019 года он был помещен в СИЗО-1 («Кресты-2»), где находится по настоящее время. С тех пор он якобы не имеет возможности общаться со своей женой и отцом в достаточном объеме. По его мнению, это происходит из-за цензуры в СИЗО, которая не пропускает многие его письма «по надуманным причинам». Кроме того, до начала октября 2019 ему также отказывали в телефонных переговорах с родственниками.

Помимо этого, с 13 по 24 марта того же года Акрам Азимов содержался в камере с девятью людьми, большинство из которых курили. Поскольку вытяжка в камере не работала, а помещение проветривалось только с помощью маленькой форточки, свежего воздуха в помещении не хватало, жалуется осужденный.

Позже Азимов был переведен в менее заселенную камеру, но и там вытяжка не работала, кроме того, не было доступа к питьевой воде. Осужденному приходилось пить воду из-под крана, от которой ему становилось дурно из-за сильного запаха хлора.

«Азимов страдал. Азимову приходилось рано вставать в СИЗО и поздно ложиться, в результате это вызвало хронический недосып и утомляемость, он периодически засыпал на судебных заседаниях, — привели часть жалоб осужденного в пресс-службе суда. — В дни транспортировки в суд Азимов оставался без горячей пищи и ему приходилось довольствоваться сухим пайком».

Помимо этого, во время заседаний Азимов помещался в камеру «аквариумного» типа, где находилось еще пять человек. Все они также были вынуждены дышать несвежим воздухом из-за отсутствия нормальной вентиляции.

«Все вышеуказанное Азимов квалифицирует как пытку. Просит суд обязать ответчика устранить указанные нарушения и взыскать компенсацию в 238 170 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Похожий иск также поступил и от другого осужденного Мухамадюсупа Эрматова. Он также был приговорен к 28 годам в ИК строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей.

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«К производству иски пока не приняты», — отметили в суде.

Напомним, теракт был совершен террористом-смертником, выходцем из Киргизии узбекского происхождения, по заказу террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

15 человек погибли на месте взрыва и при доставлении в больницу, более 100 человек были госпитализированы с травмами, ранениями, ожогами и контузиями.

По делу о взрыве в петербургской подземке десятерых фигурантов 10 декабря 2019 года приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку.

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