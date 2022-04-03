Санкт-Петербург, 3 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Петербурге сегодня, 3 апреля, проходят памятно-траурные мероприятия, посвященные пятой годовщине террористического акта в метро, в результате которого погибли 15 пассажиров, а еще более ста человек получили ранения, травмы, ожоги и контузии.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на платформе «Технологический институт» (архивное фото)

Утром в Троице-Измайловской соборе состоялась панихида по жертвам теракта, в 14 часов состоится возложение цветов на перроне станции «Технологический институт-2», куда прибыл взорванный состав. Здесь же в 2020 году была установлена памятная табличка с именами жертв злодеяния. В 15:00 для пострадавших при теракте, их близких и друзей, а также родственников погибших пройдёт концерт «Санкт-Петербург против терроризма».

«В тот день Петербург проявил поразительное единство и сплоченность, — говорится в обращении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по случаю пятой годовщины трагедии. — Каждый на своем месте совершил подвиг: машинист вывел поезд из тоннеля, дежурная по станции организовала эвакуацию. Пассажиры помогали людям выбраться из вагонов, оказывали первую помощь раненым. Водители такси и автомобилисты бесплатно подвозили людей. В тот день вместе с Петербургом была вся страна».

По словам губернатора, «Петербург никогда не забудет тех жертв», а российское общество не примирится со злом и насилием.

В эти минуты телеканал «Санкт-Петербург» показывет документальный фильм Юрия Щербакова «Трагедия в Петербургском метро. 5 лет спустя». В нем жители города рассказали о погибших и своих собственных воспоминаниях о дне теракта и о том, как Петербург объединился перед лицом общей беды. Еще раз этот фильм выйдет в эфир в 20:30 мск, его можно посмотреть наофициальном сайте телеканала.

Теракт в Санкт-Петербурге был совершен террористом в движущемся поезде между станциям метро «Сенная» и «Технологический институт-2» на второй линии 3 апреля 2017 года в 14:33. Он унёс жизни 15 человек, более ста людей пострадало. По делу о взрыве в петербургской подземке десятерых фигурантов 10 декабря 2019 года приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку.