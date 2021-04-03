Прошло четыре года со дня злодейского преступления в Петербурге, отозвавшегося болью и сочувствием во всей стране. 3 апреля 2017 года в 14:33 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист, подготовленный и направленный международной террористической организацией, устроил взрыв в наполненном людьми вагоне метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на платформе Технологический институт в четвертую годовщину теракта в метро

Дарья Драй ИА REGNUM Памятная доска на платформе Технологический институт

Дарья Драй ИА REGNUM Памятная доска на платформе Технологический институт

Из-за взрыва погибли 15 пассажиров, более ста человек получили ранения, травмы, контузии, ожоги, а также тяжелое психологическое потрясение. В шоковое состояние на какое-то время погрузился и весь город, в котором до этого времени не было столь серьезных террористических преступлений. Однако солидарность петербуржцев между собой и мощная поддержка со стороны жителей других регионов России помогли Северной столице преодолеть страх и ликвидировать последствия трагедии. Всё, кроме потерянных жизней погибших и увечий пострадавших.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на платформе Технологический институт в четвертую годовщину теракта в метро

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров возлагает цветы к памятной доске на платформе Технологический институт

Дарья Драй ИА REGNUM Памятные мероприятие на платформе Технологический институт в четвертую годовщину теракта в метро

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших на платформе Технологический институт в четвертую годовщину теракта в метро

В четвертую годовщину теракта в метро в Троице-Измайловском соборе была отслужена панихида по жертвам преступления. Память погибших почтили на платформе станции метро «Технологический институт» на второй линии метро, до которой в тот страшный день сумел довести машинист взорванный террористом состав.

Дарья Драй ИА REGNUM Родственники погибших на платформе Технологический институт в четвертую годовщину теракта в метро

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов на платформе Технологический институт в четвертую годовщину теракта в метро

В траурной церемонии здесь участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, пострадавшие в тот день люди и родственники жертв теракта. Они возложили цветы к памятной табличке, установленной год назад в перронном зале станции «Технологический институт 1».

Как отметил в своем обращении к горожанам по случаю четвертой годовщины теракта губернатор Александр Беглов, «в тот тяжелый день жители нашего города проявили гражданское мужество, выдержку, готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду».

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на платформе Технологический институт в четвертую годовщину теракта в метро

«Медики, психологи, социальные работники помогали раненым и родным погибших. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС приняли все меры для обеспечения безопасности и правопорядка. Жители нашего города бесплатно подвозили на своих автомобилях людей, оказавшихся на месте трагедии. Откликнулись общественные организации», — напомнил губернатор.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане у памятной доски на платформе Технологический институт

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане у памятной доски на платформе Технологический институт

В Смольном заверили, что работа по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта будет продолжена как по индивидуальным обращениям, так и во взаимодействии с Национальной ассоциацией оказания помощи пострадавшим от террористических актов и в чрезвычайных ситуациях «Надо жить».

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на платформе Технологический институт в четвертую годовщину теракта в метро

Добавим, по делу о взрыве в петербургском метро 10 декабря 2019 года десятерых фигурантов приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку.