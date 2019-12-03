Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Председатель суда на процессе по делу о теракте в Петербургском метрополитене заявил о том, что приговор 11 подсудимым может быть вынесен уже на следующей неделе.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Московский окружной военный суд, заседающий в Петербурге, завершает рассмотрение уголовного дела по теракту в метро Петербурга, совершенному в апреле 2017 года. Процесс идет со 2 апреля 2019 года.

18−19 ноября гособвинитель потребовала назначить для четверых обвиняемых пожизненное заключение в колонии особого режима, остальным — сроки от 20 до 27 лет. Подсудимые отрицают свою вину.

Как сообщает 3 декабря «Фонтанка», сегодня участники судебных прений выступили с последними заявлениями, и судья Андрей Морозов объявил о завершении прений. Адвокаты всех подсудимых просят их оправдать. «Суд предоставил последнее слово фигурантам», — отмечает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 выходцам из азиатских стран СНГ вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва 3 апреля 2017 года. Из-за него в поезде метро погибли 15 пассажиров метро и предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов, еще около 100 человек в разной пострадали. Вторая самодельная бомба была обезврежена на станции «Площадь Восстания», компоненты третьей нашли на съемной квартире, где жили несколько обвиняемых.