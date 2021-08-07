Санкт-Петербург, 7 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда завершил рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Осужденные за теракт в метро Петербурга в 2017 году

Так, из приговора исключено указание на осуждение Аброра и АкрамаАзимовых, Мухамадюсупа и ИбрагимжонаЭрматовых, СодикаОртикова, ШохистеКаримовой, МахамадюсуфаМирзаалимова, АзамжонаМахмудова, ДилмурадаМудинова, СейфуллыХакимова и Бахрама Эргашева за действия, связанные с «получением компонентов и частей самодельного взрывного устройства, их перевозкой и хранением», квалифицированные по ч.3 ст.222.1 УК РФ как «незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатого вещества в составе организованной группы».

«Также исключено признание обстоятельством, отягчающим наказание Азимовых и Эрматовых, их особо активную роль в совершении преступления», — сообщили в ОПС.

Аброру Азимову наказание оставлено без изменения — пожизненное лишение свободы в ИК особого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Акраму Азимову в виде лишения свободы сроком на 27 лет 10 месяцев (было 28 лет) в ИК строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Ортикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год 11 месяцев (было 23 года) в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Каримовой в виде лишения свободы сроком на 19 лет 11 месяцев (было 20 лет) в ИК общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Мухамадюсупу Эрматову в виде лишения свободы сроком на 27 лет 10 месяцев (было 28 лет) в ИК строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, а его брату Ибрагимжону в виде лишения свободы сроком на 26 лет 10 месяцев (было 27 лет) в ИК строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Мирзаалимову в виде лишения свободы сроком на 19 лет 11 месяцев (было 20 лет) в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Махмудову в виде лишения свободы сроком на 19 лет 11 месяцев (было 20 лет) в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Хакимову в виде лишения свободы сроком на 18 лет 11 месяцев (было 19 лет) в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Эргашеву в виде лишения свободы сроком на 18 лет 11 месяцев (было 19 лет) в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Муидинову в виде лишения свободы сроком на 19 лет 11 месяцев (20 лет) в ИК строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

«В остальном приговор оставлен без изменений», — подытожили в ОПС.

Напомним, теракт был совершен террористом-смертником, выходцем из Киргизии узбекского происхождения, по заказу террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 15 человек погибли на месте взрыва и при доставлении в больницу, более 100 человек были госпитализированы с травмами, ранениями, ожогами и контузиями. По делу о взрыве в петербургской подземке десятерых фигурантов 10 декабря 2019 года приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку. Также был удовлетворен гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена на сумму 695 088,30 рубля.