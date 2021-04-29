Санкт-Петербург, 29 апреля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Одна из потерпевших в результате теракта 2017 года в метро Петербурга Анна Селезнева отсудила у Петербургского метрополитена 1,5 млн рублей компенсации морального вреда, но ответчик с решением суда не согласился и подал апелляцию. Об этом 29 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на станции «Технологический институт» в четвертую годовщину теракта в метро

В обоснование заявленных требований истец указала, что 3 апреля 2017 года в результате террористического акта ее здоровью был причинен вред. После чего Селезнева провела 301 день в медицинских учреждениях. 1 июля 2019 года ей повторно была установлена инвалидность бессрочно, размер пенсии по инвалидности составляет 6865 рублей 05 копеек. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

В судебном заседании представитель ответчика эти требования не признал и просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме, поскольку метрополитен не является причинителем вреда истцу, а Селезнева могла заявить требования о компенсации морального вреда в рамках уголовного дела о теракте.

В свою очередь суд установил, что метрополитен уже выплатил Анне Селезневой за причинение вреда здоровью 2 млн рублей. На момент получения истцом травмы обязанности по обеспечению безопасности в метро были возложены на ответчика как на субъект транспортной инфраструктуры постановлением правительства РФ.

«Учитывая отсутствие доказательств со стороны ответчика, подтверждающих надлежащее обеспечение безопасной перевозки пассажиров, а также то, что террористический акт является преступлением и не может быть отнесен к обстоятельствам непреодолимой силы, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований», — отметили в судебной пресс-службе.

Суд взыскал в пользу Анны Селезневой 1,5 млн рублей. В свою очередь ответчик с решением не согласился и подал апелляционную жалобу. «Срок для устранения недостатков — 27 мая 2021», — уточнили в суде.