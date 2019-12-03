Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Приговор суда Московского окружного военного суда по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга будет оглашен через неделю, 10 декабря 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимые на процессе по делу о теракте

Об этом сообщили 3 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Приговор огласят в 13:00 мск в 1-м Западном окружном военном суде, на базе которого проходили судебные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, государственное обвинение требует приговорить четверых подсудимых к пожизненному заключению в колонии особого режима, еще семи подсудимым назначить сроки от 20 до 27 лет заключения. Подсудимые отрицают свою вину, адвокаты просят суд оправдать подзащитных за непричастностью к инкриминируемым преступлениям.

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Напомним, в 14:40 мск 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «синей» (второй) ветки Петербургского метрополитена в вагоне поезда, двигавшегося со стороны «Сенной площади» к «Технологическому институту», прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое, по данным следствия, находилось в рюкзаке террориста-смертника, 22-летнего выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова.

На месте теракта погибли 12 человек, еще трое скончались вскоре в больницах. Пострадали около 100 человек — люди получили травмы, ожоги, переломы, контузии. Несколько человек на всю жизнь остались инвалидами, многие до сих пор нуждаются в реабилитации.