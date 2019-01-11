Дело Павленского
Акционист Павленский прокомментировал обвинительный вердикт суда Франции
Обвинительный приговор Парижского суда — это проигрыш, а также оправдание «глумления власти над обществом», заявил российский акционист Петр Павленский, передает 11 января Life. Комментируя решение суда, который признал акциониста виновным в поджоге в 2017 г. здания Banque de France, Павленский...
11 января 2019
Виновен. Акциониста Павленского осудили во Франции
Виновным в поджоге здания призвал Парижский суд российского акциониста Петра Павленского, передает France Info. Уточняется, что судебное заседание о поджоге Павленским в 2017 г. здания Banque de France проходило 10 января. Акционист по приговору получил три года тюремного заключения. Однако под...
11 января 2019
Суд в Париже вынес приговор Павленскому по делу о поджоге Банка Франции
Суд в Париже вынес приговор российскому акционисту Петру Павленскому по делу о поджоге здания Банка Франции осенью 2017 года, передаёт 10 января радиостанция RFI. Как сообщается, суд приговорил Павленского к одному году тюрьмы и ещё двум годам лишения свободы условно. В ближайшее время он выйдет на...
10 января 2019
Акциониста Павленского выпустили во Франции
Арестованный во Франции российский акционист Петр Павленский отпущен под подписку о невыезде, сообщает Agence France-Presse. Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции известный своими скандальными акциями Павленский находится под следствием из-за поджога здания Банка Франции в Париже. Под арестом он...
14 сентября 2018
Акционист Пётр Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме
О жесткой процедуре помещения в карцер во Французской тюрьме Флери рассказал акционист Пётр Павленский. Его рассказ опубликовала 7 сентября на своей странице в соцсети подруга Павленского Ксения Оксман. Павленский сравнил порядок помещения арестанта в карцер в московской тюрьме «Бутырка» и...
8 сентября 2018
Павленского во французской тюрьме посадили в карцер
Акциониста Петра Павленского, арестованного во Франции, администрация тюрьмы посадила в карцер, сообщает Вести.ру со ссылкой на его знакомых. По их словам, Павленский якобы отказался терпеть унижения от надзирателей, что и привело к ужесточению режима содержания акциониста. Отмечается, что этому...
3 августа 2018
Жену Павленского освободили из тюрьмы во Франции
Во Франции из тюрьмы освободили гражданскую супругу художника-акциониста Петра Павленского Оксану Шалыгину. Об этом сообщила их адвокат Доминик Барейтер Минков на своей странице в соцсети Facebook. «Место художников — в любом месте в мире — не в тюрьме, — написала адвокат. — Оксана Шалыгина...
6 января 2018
«Дикая ситуация»: Сухая голодовка Павленского продолжается десятый день
Сухую голодовку во французской тюрьме объявил российский акционист Петр Павленский, сообщается на его странице в Facebook. В написанном эпатажным деятелем послании сказано, что голодовка длится десятый день. «Сегодня десятый день сухой голодовки, я никогда не думал, что мне с этим придется...
16 ноября 2017
Пушков об инциденте с Павленским: Ехал за свободой, получил психушку
Акционист Петр Павленский в Париже вместо «свободы творчества» оказался в «психушке», «Это вам не Россия», написал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков. «Ехал за свободой творчества, попал в психушку: за поджог ограды банка парижский суд отправил Павленского в психбольницу. Это вам не...
18 октября 2017
Лимонов о Павленском, Навальном, провинциальном и людоедском
Нужно признаться, что я не сразу понял who is mister Pavlenski. Вначале я, как все, думал, что он «перформанс артИст», ну в стиле этих Pussy Riot каких-нибудь. Сомнения начались с прибития Павленским мошонки к брусчатке Красной площади, с «Фиксации». Всё-таки это не зашивание рта, например...
17 октября 2017
Пушков предложил Павленскому прибить себя к Статуе свободы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поджог здания Банка Франции в Париже художником-акционистом Петром Павленским. «Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к Статуе...
17 октября 2017
Пиромания Павленского одолела чувство благодарности к новой Родине
В сети опубликовано видео с поджогом Банка Франции Петром может лишиться политического убежища во Франции Напомним, в ноябре 2015 года Павленский поджог двери здания ФСБ на Лубянке, за что был оштрафован на 500 тыс. рублей. Читайте также: Суд оштрафовал Павленского за поджог двери здания ФСБ В...
16 октября 2017
Павленский может лишиться политического убежища во Франции
Гражданин России Пётр Павленски й может быть лишён политического убежища во Франции после поджога здания Банка Франции. Об этом 16 октября заявила его адвокат Ольга Динзе. «Теоретически это может грозить лишением политического убежища в случае уголовного преследования», — сказала адвокат в интервью...
16 октября 2017
Вменяемый вандал: Павленский поджег Банк Франции и призвал к революции
Петр Павленский, продолжающий свою «акционную» деятельность во Франции, облил бензином и поджег дверь здания Банка Франции. Как и в Москве, он сделал это ночью. Акциониста задержала полиция, его обвиняют в нанесении вреда имуществу. В репортаже фотоагентства Divergence Image говорится, что...
16 октября 2017
Принялся за старое: Павленский поджег в Париже двери Банка Франции
В Париже сотрудники полиции задержали Петра Павленского, известного своими «акциями» с поджогами, сообщается в Twitter журналистки Капусин Анри. На опубликованном ей фото видно, что в Париже Павленский решил провести очередную «акцию»: он поджег двери Банка Франции. Читайте также: Павленский...
16 октября 2017
Павленский покинул Россию после обвинения в изнасиловании
Московским главком Следственного комитета России проводится доследственная проверка заявления о совершении насильственных действий сексуального характера скандально известным акционистом Петром Павленским и его гражданской женой в отношении третьего лица, сообщают «Известия». По информации СМИ...
16 января 2017
Павленский намерен просить политическое убежище во Франции
Акционист Петр Павленский, покинувший вместе с гражданской супругой Оксаной Шалыгиной и двумя детьми территорию Российской Федерации (РФ), в ближайшее время намерен просить политическое убежище во Франции. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «Громадське». По словам акциониста...
16 января 2017
С украинской темой всё плохо: кино не оправдывает надежд оппозиции
Фильм «Мариуполис» литовского режиссёра Мантаса Кведаравичюса — это образец творчества, за которое у нас всегда награждали. Это бесконечно тоскливое кино, бессистемно смонтированное из всего, что автору удалось наснимать в Мариуполе. А снимал он там безнадёжность. Не безнадёжную жизнь города...
21 декабря 2016
Искусство не молчать
Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней — и наиболее буквальной — формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности...
18 декабря 2016
Голая жизнь арт-мессии Павленского
Каждый художник был бы рад такому фильму, который можно использовать в качестве портфолио. Но с «Голой жизнью» это проблематично из-за незримого адресата — зрителя с его гражданским самосознанием. Это картина про российское общество, которое постоянно, день за днем, ущемляется в правах, но не в...
4 декабря 2016