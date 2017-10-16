Париж, 16 октября, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Гражданин России Пётр Павленский может быть лишён политического убежища во Франции после поджога здания Банка Франции. Об этом 16 октября заявила его адвокат Ольга Динзе.

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«Теоретически это может грозить лишением политического убежища в случае уголовного преследования», — сказала адвокат в интервью телеканалу «Звезда».

Данную информацию также подтвердил «РИА Новости» французский юрист, специалист по вопросам политического убежища и гуманитарного права Марианн Лагрю.

Он напомнил, что в 2015 году во француский Кодекс о въезде, пребывании и праве на убежище иностранных лиц была добавлена статья, в соответствии с которой «лицо, осужденное за преступление или правонарушение, являющееся террористическим актом или наказуемое 10 годами лишения свободы, может быть лишено политического убежища».

Как передавало ИА REGNUM, Пётр Павленский был задержан в ночь на 16 октября французскими правооранительными органами после того, как в рамках своей очередной акции облил бензином и поджёг здание Банка Франции в Париже.

Напомним, в мае 2017 года Павленский вместе со своей гражданской супругой и детьми получил во Франции политическое убежище. Россию он покинул после того, как в отношении него началась доследственная проверка по заявлению об изнасиловании, которая подала актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина.