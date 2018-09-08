Париж, 8 сентября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. О жесткой процедуре помещения в карцер во Французской тюрьме Флери рассказал акционист Пётр Павленский. Его рассказ опубликовала 7 сентября на своей странице в соцсети подруга Павленского Ксения Оксман.

jolienvandegriendt Французская тюрьма

Павленский сравнил порядок помещения арестанта в карцер в московской тюрьме «Бутырка» и фрацузской «Флери». По его словам, в «Бутырке» надзиратель карцера вызывает арестанта по имени, зачитывает ему постановление об аресте в карцере, арестант собирает свои вещи и уходит.

Во «Флери», как рассказывает Павленский, «толпа 5−10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворчивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по-возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги».

Кроме того, Павленский пожаловался на периодические провокации в свой адрес, а также на особый порядок конвоирования и обыска.

«Очевидно, что администрация издевается надо мной. Каждый раз они создают условия, чтобы какой то аспект был неприемлем», — заявляет художник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пётр Павленский был арестован 16 октября 2017 года за поджог здания Банка Франции в Париже. В июне этого года его признали психически ненормальным, что дало основание для бессрочного ареста. Художник-акционист находится в тюрьме «Флери-Мерожи», которая расположена в городе Сент-Женевьев-де-Буа.