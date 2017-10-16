Пиромания Павленского одолела чувство благодарности к новой Родине
Париж, 16 октября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В сети опубликовано видео с поджогом Банка Франции Петром Павленским, который получил в Париже политическое убежище, но 16 октября не сдержался от пиромании.
На записи видно, как Павленский поджигает окна банка и позирует, стоя перед камерой напротив входа в здание. Через некоторое время хулигана задерживает полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в репортаже фотоагентство Divergence Image сообщалось, что акционист призывает к «великой французской революции».
Адвокат скандального акциониста 16 октября заявил, что его подзащитный может лишиться политического убежища из-за совершенного им поджога.
Читайте также: Павленский может лишиться политического убежища во Франции
Напомним, в ноябре 2015 года Павленский поджог двери здания ФСБ на Лубянке, за что был оштрафован на 500 тыс. рублей.
Читайте также: Суд оштрафовал Павленского за поджог двери здания ФСБ
В январе 2017 года Павленский покинул Россию после того как в отношении него была начата доследственная проверка заявления об изнасиловании, которое подозреваемый вместе со своей гражданской женой совершил в отношении третьего лица.
Читайте также: Павленский покинул Россию после обвинения в изнасиловании
В мае 2016 года Павленский вместе с гражданской женой и детьми получил политическое убежище во Франции.