Париж, 16 октября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Петр Павленский, продолжающий свою «акционную» деятельность во Франции, облил бензином и поджег дверь здания Банка Франции. Как и в Москве, он сделал это ночью. Акциониста задержала полиция, его обвиняют в нанесении вреда имуществу.

Иероним Босх. Триптих (фрагмет). 1510

В репортаже фотоагентства Divergence Image говорится, что Павленский призвал к «великой французской революции» и поджег дверь. По его мнению, «место монархов заняли банкиры».

Эпатажный акционист ранее получил во Франции политическое убежище. Из России он сбежал после того, как против него началась доследственная проверка и был проведен допрос по заявлению об изнасиловании.

По данным СМИ, заявление о совершении насильственных действий сексуального характера Павленским и его гражданской женой было подано актрисой Театра. doc Анастасией Слониной. По ее версии, Павленский и Ольга Шалыгина совершили против нее насильственные действия сексуального характера.

После допроса Павленский с гражданской женой и детьми выехал во Францию, где быстро обратился за политическим убежищем. Причем заявление Слониной об изнасиловании сам Павленский назвал «доносом».

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Павленский устраивал и в России аналогичные акции с поджогом, а также ряд других «перформансов». Так, 23 июля 2012 года он полтора часа простоял у Казанского собора с зашитым ниткой ртом и с плакатом с лозунгом «Акция Pussy Riot была переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа».

Полицейские отвезли Павленского к психиатру, однако его вскоре выпустили. Спустя год Павленский лег у входа в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, замотавшись в колючую проволоку. Освободившие его сотрудники полиции также отпустили акциониста.

10 ноября 2013 года Павленский совершил свой самый резонансный «поступок»: прибил гвоздями свою мошонку к брусчатке на Красной площади. Свою «акцию» он приурочил к Дню полиции. Его задержали и завели дело о мелком хулиганстве, впрочем, через день отмененное из-за неправильного оформления протокола.

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23 февраля 2014 года Павленский поджег автомобильные покрышки на Мало-Конюшенном мосту в Петербурге. Групповая акция проводилась в поддержку украинского Майдана и в знак солидарности с украинским народом и с «его стремлением к свержению авторитарных режимов».

19 октября 2014 года голый Павленский отрезал себе ножом правую мочку уха, сидя на заборе института психиатрии им. Сербского. Со стены его сняла полиция и направила, куда следует — в Боткинскую больницу на обследование к психиатру. Причем ранее такая экспертиза уже проводилась. По результатам второй экспертизы, Павленский был признан вменяемым и не подлежащим госпитализации.

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Спустя год, в ноябре 2015-го, Павленский поджог двери здания ФСБ на Лубянке, его задержали ровно спустя 30 секунд, тем не менее, фотографы успели сделать «эффектные» кадры вандализма. В этот раз против акциониста все-таки было возбуждено уголовное дело, суд обязал его выплатить штраф в 500 тыс. рублей и возместить ущерб — 481 тыс. рублей.