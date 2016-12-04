



Цитата из к/ф «Голая жизнь». реж Дарья Хренова. 2016. Россия, Латвия Борьба с нарастающим давлением общества

Каждый художник был бы рад такому фильму, который можно использовать в качестве портфолио. Но с «Голой жизнью» это проблематично из-за незримого адресата — зрителя с его гражданским самосознанием. Это картина про российское общество, которое постоянно, день за днем, ущемляется в правах, но не в силах и не имеет смелости осознать это движение вспять. Павленский и вехи его творческой биографии, запечатленные в фильме Дарьи Хреновой, дают нам шанс приблизиться не столько к художнику, сколько к пониманию горькой действительности, в которой мы пребываем.

Режиссер «Голой жизни» Дарья Хренова является соратником центрального персонажа фильма. Она снимала акции Павленского, и потому материал ленты, можно сказать, из первых рук. Автор кинокартины порой испытывала не меньшее давление со стороны власти, чем главное действующее лицо ее представленной на «Артдокфесте» работы.

Чтобы создать картину, Дарья первым делом продала собственный автомобиль и с тех пор ездит на маршрутках. Стороннее финансирование пришло потом: различные фонды, центры и прочие единомышленники (все они упомянуты в титрах), которые позволили завершить фильм. Хренова прятала компьютер с материалами у своих друзей, так как в рамках преследования Павленского она могла превратиться из наблюдателя в соучастника — с последующей конфискацией всего, что можно подшить к делу.

Нелегко было поддерживать постоянную дружескую связь с главным героем своего фильма, учитывая необходимую для съемок вовлеченность в его дела. После окончательного монтажа «Голой жизни» Павленский разругался с Дарьей Хреновой, возможно, окончательно. Это обстоятельство, кстати, можно записать в жирный плюс картине, так как делает ее произведением, независимым от главного героя.

То, что фильм был отобран в конкурсную программу «Артдокфеста», оппозиционного по отношению к власти кинофестиваля, уже говорит о многом. Вспомним про режиссера Андрея Грязева и его документальную ленту «Завтра», на первый взгляд схожую с «Голой жизнью» тему про группу «Война». Картину Грязева взяли в программу Московского международного кинофестиваля, и сам Михалков прилюдно тряс руку молодому кинодокументалисту. «Завтра» оказалось фильмом про изгоев общества — воров и хулиганов, преступные действия которых сложно воспринимать как какие-то художественные акции. Грязев здесь еще к тому помянут, чтобы стать наглядным доказательством известного тезиса медиатеоретика Маршалла Маклюена: канал передачи информации, по сути, является сообщением и определяет его характер. Если грубо, то «Завтра» с ММКФ — это один полюс, противоположный «Голой жизни» с «Артдокфеста», где программа насыщена фильмами на тему Украины и Донбасса. Картиной открытия этого киносмотра, который отказался поддерживать Мединский, стала немецкая лента «Павленский: человек и власть». Таким образом, художник и его акции становятся важными для понимания нашей действительности.

Цитата из к/ф «Голая жизнь». реж Дарья Хренова. 2016. Россия, Латвия Эксперты из полиции

«Голая жизнь» начинается с небольшой нарезки кадров протестных выступлений 2011−2013-х годов. Герои картины говорят об определяющем влиянии тех событий на творчество Павленского, хотя Олег Кулик, другой в прошлом активный деятель российского акционизма, вспоминает худого паренька как своего слушателя двадцать лет назад — весьма странное утверждение, учитывая что Петру тогда было 12 лет. Художника показывают в быту, вплоть до интимной сцены (эту запись Петр, правда, сделал сам и передал Хреновой специально для «Голой жизни»). Судебные заседания, специальные интервью, поездка в метро и прогулки по улицам — полный ассортимент того, что окружает Павленского в повседневности. Есть в картине и лирические отступления, такие как марш престарелых сталинистов со знаменами по Красной площади. Несомненной удачей являются кадры, в которых эксперты из полиции смотрят акции художника и обсуждают их между собой в непринужденной манере.

Если раньше фигура Павленского допускала какие-то толкования и разночтения, то «Голая жизнь» развеет все сомнения у недоверчивого зрителя. Петр предстает бескорыстным борцом за идею, и ему веришь, глядя на спартанскую обстановку, в которой он живет. И если на стене квартиры Павленского обнаруживается портрет Брейвика, то не из-за симпатий к массовому убийце, но в качестве материала для журнала, который печатается в квартире художника.

Еще больше проникаешься доверием к главному герою после знакомства с его спутницей Оксаной Шалыгиной. Гражданская жена Павленского и мать его детей является основательницей издательского дома «Политическая пропаганда», баннер которого гордо возвышается над домашним компьютером арт-деятелей. Шалыгина рассказывает про свою личную жизнь, в которой, по взаимной договоренности, нет места собственничеству, и демонстрирует руку с отрубленным ради любимого мужчины пальцем.

Можно сказать, что Павленский не герой-одиночка, но творческая личность, обитающий в не менее интересной творческой среде. Помимо упомянутого Кулика, в фильме есть эпизод с посещением квартиры Петра и Оксаны куратором арт-группы «Бомбилы» Антоном Николаевым. Шалыгина тоже занимается художественными акциями, правда, не настолько яркими, как ее спутник.

Одним из наглядных результатов деятельности художника становится перевоспитание Павла Ясмана, показанное в «Голой жизни». Ясман был следователем, который вел дело Павленского и жаждал засадить того за решетку. В итоге, после долгих бесед с художником, он ушел из органов и стал адвокатом, готовым защищать акциониста от системы. Это практически религиозный сюжет, когда человек разительно меняет мировоззрение окружающих. «Голая жизнь» тоже из таких редких произведений искусства, способных преображать действительность.

Справка ИА REGNUM : фильм «Голая жизнь» режиссёра Дарьи Хреновой — участник конкурсной программы фестиваля «Артдокфест 2016».