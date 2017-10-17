Москва, 17 октября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поджог здания Банка Франции в Париже художником-акционистом Петром Павленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Статуя Свободы

«Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к Статуе свободы — это инсталляция!», — заявил Пушков.

Ранее Петр Павленский совершил поджог здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Свои действия художник объяснил как желание напомнить жителям Франции и всему миру о Великой французской революции и борьбе за свободу.

Павленский стал известным в России и за рубежом после совершения нескольких скандальных акций, во время которых он зашивал себе рот, обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке на Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

Во Францию Павленский вместе с семьей переехал после того, как против него пытались возбудить уголовное дело об избиении актера «Театра.doc» и проводили проверку по изнасилованию актрисы этого же театра.

В мае Павленский получил политическое убежище во Франции.