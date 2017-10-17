Нужно признаться, что я не сразу понял who is mister Pavlenski. Вначале я, как все, думал, что он «перформанс артИст», ну в стиле этих Pussy Riot каких-нибудь .

Андрей Колеров. Крик (ремейк). 2001

Сомнения начались с прибития Павленским мошонки к брусчатке Красной площади, с «Фиксации».

Всё-таки это не зашивание рта, например.

Зашивания в той или иной форме практиковались на русской земле, несколько отважных зэка, говорят, такое практиковали, потом политические диссиденты, если не ошибаюсь, нечто со своими ртами вытворяли, такое бывало.

Но «Фиксация» нарушала нормы интимности, что ли, человеческого тела, сидеть с прибитыми половыми органами под взглядами ментов — это как-то не принято. И себе противно должно быть, и ментам противно, помню, они набросили на Павленского пальто, стеснялись, бедные.

Франсиско де Гойя. Сумасшедший дом. 1812-1814

Когда же я увидел его на видео на стене психбольницы, голого, с неимоверно огромным на фоне неба мясницким ножом, увидел его измождённое, без преувеличения СТРАШНОЕ лицо с ямами в местах, где должны быть щёки, я догадался, меня, наконец, озарило: «Так он же маньяк, маньячило», — сообщил я себе. И стал ждать, что он ещё вытворит.

Было понятно, что он вытворит.

Что до власти, то она в виде закона… то она, без сомнения, тоже посчитала Павленского «перформанс артИстом» и смущённо не решилась его наказать, из опасения, что российский закон назовут провинциальным и того гляди затюкают, «эх вы, деревенщина отсталая», высмеют. По моим наблюдениям, Россия больше боится прослыть провинциальной, чем прослыть свирепой.

Поскольку его не наказывали, он поджег двери священного здания ФСБ на Лубянке и объявил, что занимается «political art».

И ещё и подколол политические партии, мол, «чем вы занимаетесь, смотрите, как надо, жалкие трусы!» То есть совершил психо-радикальные действия.

Но попробовали бы такое сотворить, поджечь двери здания ФСБ активисты, например, «Левого Фронта», уверен, их упекли бы за решётку влёгкую и надолго.

Поскольку они прошли бы по категории «политическая партия», а не по категории «перформанс артИст (ов)». А то, что можно у нас перформанс артИстам (звучит иностранно и вызывает уважение, да?), недопустимо у нас совершать политическим партиям.

И опять российский закон постеснялся прослыть провинциальным, и потому Павленского безнаказанно (как Навального, заметьте сходство) лишь оштрафовали и выкинули из-за решётки на свободу. Размышляя при этом, что, мол, «иди отсюда, псих, чтоб духу твоего не было здесь, катись, придурок, артИст фигов!»

Он поверил, что ему ни хрена ни за что никогда не будет, что он ни за что не будет наказан, и стал жить в соответствии с этим своим новым верованием.

Личная жизнь его также деформировалась в связи с тем чувством безнаказанности, которое у него появилось.

Произошла история с этой актриской, которую затащили к себе Павленский и его жена. Такие пары есть в среде так называемой творческой интеллигенции, затащили актриску, чтобы сексуально повеселиться втроём.

Но так как Павленский уже поверил, что ему всё можно, он ужесточил обычную в этой среде любовь втроём. Появился нож, и результатом явились изрезанные руки актриски и побег в ночи, и заявление в полицию. Без сомнения, она перепугалась и ножа, и страшного лица Павленского, и своих изрезанных рук.

Тех, кто считает актриску подосланной актриской, чтобы посадить Павленского, спешу заверить, что за поджог двери ФСБ Павленского можно было посадить на несколько лет без всяких ухищрений, без подсылания актриски.

Когда он «через Украину и Белоруссию» — так пишут СМИ — рванул на Запад с женой — верной спутницей (таких женщин — верных оруженосцев маньяков можно всегда обнаружить в историях о маньяках, это как раз жёны, либо даже старушки-мамы, приводящие маньякам жертв), никто его не остановил. Хотя я уверен, могли бы, если бы был приказ остановить.

Когда он всплыл во Франции, наши правоохранители, должно быть, задохнулись от радости: «Вот теперь пускай они с ним разбираются! Он им подложит свинью!»

Правоохранители, в отличие от власти, — мужики попроще и не боятся прослыть провинциальными. Они, подобно сторонникам телесных наказаний в школах, считают, что битьё необходимо. (Я, кстати, тоже так считаю, что телесные наказания слабых отучают от преступлений, хотя маньяка наказанием не испугаешь, на то он и маньяк.)

Но выше правоохранителей стоит власть, и у неё соображения я уже изложил какие. Стеснялись посадить Павленского. Боясь прослыть провинциальными.

Между тем он довольно зловещая фигура.

Это вам не какой-нибудь либерал-фанфарон.

Маньяк ведь спокойно прохаживается по краю пропасти и даже не насвистывает нервно.

Цитата из к/ф «Молчание ягнят». реж Джонатан Демме.1990. США Маньяк

Павленский говорит о революции, которая должна начаться во Франции и освободить Россию.

Тут он не утруждает себя серьёзностью доводов, каким образом давным-давно не революционная Франция совершит революцию, да ещё эта революция послужит толчком для революции в России.

И вам я не советую пытаться понять, поскольку эта внеземная логика маньяка.

«Аум-Сенрикё» убийствами пыталась поднять Японию и весь мир на революцию. Чарльз Мэнсон, наивный небольшого росточка хиппи-пророк, бросавший своих девочек на убийства голливудских звёзд в Беверли-Хиллз в 1968-м, всерьёз рассчитывал, что он спровоцирует этими убийствами расовую войну в США.

Я вот что думаю, что если и французы посчитают его перформанс артИстом, то Павленский вскоре докатится до людоедства.

Наш маньяк в Париже.