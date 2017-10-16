Париж, 16 октября, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В Париже сотрудники полиции задержали Петра Павленского, известного своими «акциями» с поджогами, сообщается в Twitter журналистки Капусин Анри.

Twitter @capucinema

На опубликованном ей фото видно, что в Париже Павленский решил провести очередную «акцию»: он поджег двери Банка Франции.

Читайте также: Павленский покинул Россию после обвинения в изнасиловании

Инцидент произошел в ночь на 16 октября: акционист был задержан в 4:10 по местному времени (3:10 мск).

Официальной информации пока не поступало. Ранее Павленский покинул Россию после допроса. В отношении него и его гражданской супруги проводилась доследственная проверка заявления о совершении насильственных действий сексуального характера.

Кроме того, в Москве Павленский был оштрафован на 500 тыс. рублей за поджог дверей здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2015 года. Во Франции акционист недавно получил политическое убежище.