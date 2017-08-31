Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова
В Ташкенте открыли памятник Исламу Каримову
В Ташкенте состоялось открытие памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает телеканал «Узбекистан 24». Бронзовый монумент Каримова установлен перед бывшей резиденцией «Ок Сарой», преобразованной в мемориальный комплекс. Мероприятие прошло в присутствии президента Узбекистана...
31 августа 2017
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 августа возложил цветы к месту захоронения первого лидера страны Ислама Каримова, передает узбекское национальное телевидение. Напомним, первый президент Узбекистана Ислам Каримов похоронен на средневековом кладбище Шахи-Зинда в его родном городе Самарканде...
27 августа 2017
В Узбекистане впервые публично раскритиковали политику Ислама Каримова
В информационно-аналитической узбекистанской телепередаче «Таҳлилнома» (Аналитика) резкой критике подвергнута политика, проводившаяся ныне покойным первым президентом страны Исламом Каримовым, сообщает радио «Свобода» (Озодлик). Критика деятельности Ислама Каримова на национальном узбекистанском...
1 августа 2017
В Узбекистане прошли мероприятия в память об Исламе Каримове
Во всех регионах Узбекистана 27 июля состоялись поминальные мероприятия в память о первом президенте страны Исламе Каримове, сообщает национальное агентство УзА. В одном из таких мероприятий в Ташкенте принял участие нынешний президент страны Шавкат Мирзиёев. «На поминальных мероприятиях наши...
28 июля 2017
В Узбекистане объявлен конкурс на лучшую статью о первом президенте страны
В Узбекистане объявлен конкурс на лучшую статью о первом президенте страны Исламе Каримове — победители получат крупные денежные призы, передает корреспондент ИА REGNUM. Конкурс проводится в один этап. До 31 декабря 2017 года принимаются материалы, опубликованные в 2016—2017 годах в узбекистанских...
11 июля 2017
Аэропорту Ташкента присвоено имя первого президента Узбекистана
Международному аэропорту города Ташкента присвоено имя Ислама Каримова (первого президента Узбекистана — ИА REGNUM ) — соответствующее постановление подписал сегодня, 4 мая действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Президент Узбекистана поручил ряду министерств и ведомств страны в месячный...
4 мая 2017
В Ташкенте разблокировали улицу, ранее перекрытую «в целях безопасности»
В столице Узбекистана ведутся работы по восстановлению транспортного движения на улице Эльбек, ведущей от Сквера — географического центра Ташкента, на массив Куйлюк. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Данная транспортная артерия пересекается с улицей Нукусской, так называемой в народе...
18 марта 2017
В Туркмении откроют памятник первому узбекскому президенту Исламу Каримову
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия памятника первому узбекскому президенту Исламу Каримову в Туркмении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента Узбекистана. «Церемония открытия памятника состоится 7 марта в приграничной с Узбекистаном...
6 марта 2017
Самой протяженной улице Ташкента дали имя Ислама Каримова
Самую протяженную улицу Ташкента — Узбекистанскую — переименовали в честь первого президента республики Ислама Каримова, передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее решение приняли депутаты Ташкентского городского кенгаша (совета) на основании постановления президента Узбекистана Шавката...
4 марта 2017
В Узбекистане отмечают годовщину со дня рождения Ислама Каримова
В Узбекистане сегодня, 30 января, празднуют 79-ю годовщину со дня рождения первого президента страны, при этом при жизни Ислама Каримова эта дата официально не отмечалась, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Во всех государственных, образовательных и других учреждениях страны проходят...
30 января 2017
Именем Каримова в Узбекистане назовут завод, аэропорт, университет и улицы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление об увековечивании памяти первого президента Ислама Каримова. В частности, в городе Самарканде, на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова, будет возведен мемориальный комплекс. Кроме того, именем Ислама Каримова будут...
25 января 2017
Президент Киргизии: «Шавкат Мирзиёев – не просто знакомый, а брат»
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 декабря, прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Как сообщила пресс-служба главы государства, в первую очередь киргизский лидер посетил город Самарканд, где возложит цветы к могиле первого узбекского президента Ислама Каримова, скончавшегося 2...
24 декабря 2016
В Узбекистане объявлен конкурс на создание памятника Исламу Каримову
Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вынес постановление об организации Международного творческого конкурса по созданию памятника первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. «Основатель нашего независимого государства, великий государственный и политический деятель...
7 декабря 2016
Гульнара Каримова намерена выступить публично впервые с 2014 года
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнара Каримова впервые с 2014 год объявила «о выходе в свет»: она намерена 30 ноября выступить с речью «в память отца». «30 ноября в 13:00,приглашаю молодежь почтить память моего Отца… Я выступлю с речью в зале форумов в Вестминистре, возле...
27 ноября 2016
Сын Гульнары Каримовой: Моя мама в Ташкенте, жива и чувствует себя хорошо
и о том, что Гульнара Каримова была отравлена 5 ноября и тайно похоронена на одном из ташкентских кладбищ
23 ноября 2016
В Узбекистане опровергают информацию о смерти Гульнары Каримовой
Источник, близкий к старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнаре Каримовой, опроверг информацию о ее смерти. «С Гульнарой Исламовной все нормально», — сказал он. «Когда такие слухи имеют массовый характер, значит, их (слухов) объект будет долго жить», — отметил собеседник...
22 ноября 2016
Семья Ислама Каримова учредила фонд имени первого президента Узбекистана
Младшая дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тиллаева объявила об учреждении благотворительного фонда имени первого президента страны Ислама Каримова. «Прошло два с половиной месяца с момента ухода первого лидера нашего государства. В целях увековечивания памяти и жизненных принципов моего...
18 ноября 2016
Глава МИДа Китая возложил цветы на могилу Ислама Каримова
Глава министерства иностранных дел Китая Ван И посетил город Самарканд, где возложил цветы на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщил ИА REGNUM сегодня, 12 ноября, представитель МИД республики. Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана подчеркнули: «Мы признательны...
12 ноября 2016
Скверу в центре Москвы могут присвоить имя Ислама Каримова
Сквер, находящийся в центре Москвы рядом с консульским отделом и гостевым домом Республики Узбекистан, будет назван в честь покойного узбекского лидера, первого президента республики Ислама Каримова, сообщается 31 октября на сайте мэра и правительства Москвы. С соответствующей просьбой к властям...
31 октября 2016
Представитель Госдепа США возложил цветы к могиле Ислама Каримова
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон, который находится в Ташкенте с визитом, возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает посольство США в Ташкенте. «Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон, в...
29 октября 2016